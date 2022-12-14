【是日通勝】

農曆十一月廿一

壬寅年 壬子月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：出行、嫁娶、交易

忌：合醬、造酒、出財

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、20、35、39

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運差勁，不用氣餒，謹記希望在明天。

金牛座：運勢強，但行事不宜太高調，提防頭腦發熱。

雙子座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

巨蟹座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

獅子座：愛情運極佳，主動示好，可望打動心儀對象。

處女座：該出手就不要猶疑，機會是留給有勇氣的人。

天秤座：謀事有阻力，若遇到問題一定要問個明白。

天蠍座：宜疏遠品行差的人，交朋友別只看重外表。

人馬座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

山羊座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

水瓶座：幸運指數居首位，事業發展可望更上一層樓。

雙魚座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 多阻滯

鼠：待人接物大方得體，助拓展人脈網絡。

牛：小賭怡情，但切忌沉迷，以免因小失大。

虎：易因家事起爭執，有伴侶者要加強溝通。

兔：心態正面，面對棘手問題仍能氣定神閒。

龍：做事急躁易犯錯，可能要付出嚴重代價。

蛇：人緣運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

馬：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

羊：是日沖煞，易被人利用，心情跌落低谷。

猴：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

雞：吉星高照，貴人助力強，生活稱心如意。

狗：情緒不穩，易意氣用事，破財風險高！

豬：財運一般，意外開支增多，銀包易乾塘。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

冬至開運

中國傳統上有「冬至大過年」的說法，在春秋時代，從觀測太陽定出了冬至在每年陽曆12月21日至23日之間，是二十四節氣中最早制訂，可見它自古以來的重要地位。在五行學說中，自冬至起陽氣回升，屬於陰陽轉化的重要節氣，同時象徵新生命的開始，好好把握冬至這個重要日子，提升家宅運，為明年踏入兔年打好基礎。

冬至的傳統習俗和家人團聚吃飯，北方吃餃子，南方吃湯圓，寓意「圓滿」、「團圓」。飯廳是家人團聚吃飯聊天的地方，由於尚未立春，冬至仍可依據虎年的方位，利用簡單的家品提升整體家宅運。

財星在東北方，飯桌剛好在這方位，可用紅色的桌布，又或放置紅色花瓶，再放上水種的鮮花，催旺財運；碗盤餐具不妨多用白色的瓷器，搭配簡單的金色小物件，例如餐墊或筷子等，提升財運。

有利所有喜慶事情的九紫星在正南方，如飯桌在這個方位，可以用紅色、紫色及綠色的桌布或桌墊來催旺。如果飯桌位於西南（二黑病星）及中宮（五黃災星），最好使用中性顏色如淺黃及淺咖啡等，有平衡病星的作用。

冬季在五行上屬水，紅色、橘色及紫色等鮮艷顏色屬火，不妨為家居添置一些屬火的家居用品，例如梳化墊，被套床罩等，以五行的能量平衡，有利家宅。