形象崩壞！畢彼特里奧勒度同瑪歌童年照驚現撞樣

「人有相似，物有相同」，荷里活名人紅星經常被指「撞樣」。而近日有網民發現原來曾在《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... In Hollywood）中合作過的荷里活三大巨星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、瑪歌羅比（Margot Robbie）以及畢彼特（Brad Pitt）原來細個嘅時候勁似樣，似足「三胞胎」！

3人雖然毫冇關係，但近日有網民就發現原來他們年幼時都有同一髮型留了個娘爆的「冬菇頭」，因而被網民笑指似兄弟妹。有網民笑指「你話佢哋係同父母生都有人信。

查實畢佬、里奧仔同「小丑女」瑪歌年幼時各有不同經歷。里奧仔父母在他年幼時已離婚，他自小就被母親湊大。不過他仍與漫畫家父親保持親密關係，而父母亦一直支持他的演藝事業。相比里奧仔，畢佬就幸福得多，他在中產家庭中長大。父親William Alvin Pitt是貨車公司的業主，而母親Jane Etta是一名學校輔導主任。

至於來自澳洲的瑪歌童年遭遇與里奧仔相近，父母在她5歲時離異。她與其他兄弟姊妹一樣被母親湊大，母親是物理治療師，她們一家在祖父母位於昆士蘭的農場居住。