黎耀祥人到中年知足常樂　回望成就：發夢都笑醒

視帝黎耀祥(祥仔)於現時播映的無綫新劇《輕．功》中，以內斂實在、點到即止的演技演繹出催淚、感人情節，再被網民力讚為神級演技。《輕》劇是一套親情包裝的小品劇集，除了祥仔外，還有龔慈恩、蔣祖曼及朱敏瀚，祥仔分別與他們上演夫妻之間的愛與不捨、父親與子女間因價值觀產生的代溝、矛盾，與之前的《下流上車族》同樣得到觀眾的共鳴。

《輕》劇內容都說到中年追夢，希望大家都能放下執着，說到此時，祥仔坦言向來隨遇而安，凡事看得開。他謂:「我40幾歲先做主角，執着?後生時都會，仲會有團火，但好快就過，我又幾阿Q精神，做2、3線角色都覺得好好玩，好容易平衡到自己，呢10幾年有咁嘅成績夠晒嘞！真係發夢都笑醒呀！」

祥仔坦言《輕》劇絕對值得一看，編劇龍文康及監製黃偉聲之前曾合作《牛下女高音》，口碑甚佳，劇本亦相當好，賣點不是卡士，而是情懷。祥仔謂:「我老婆晚晚都睇到喊，佢話好似喺電視機入面見到我咁，佢真係睇得好投入。」拍此劇時，祥仔刻意將自己裝扮年長一點，白髮亦多一點，他笑言:「好大犧牲㗎！我哋呢啲小鮮肉嚟㗎嘛！劇中角色其實都幾切合，龔姐後生嗰陣都係女主角，又有氣質又靚，我就係一個麻甩佬，點樣睇我都唔係靚仔呀！」

說到劇中跟女兒蔣祖曼總是不咬弦，矛盾多多，現實生活中，祥仔與仔仔黎正橋反而毫無代溝，一直以來相處都很舒服，他謂:「我份人好老實、家庭型，我個仔又係理性型，大家好講道理，佢由小學、中學到去美國讀書我哋都一齊，依家佢25歲，我同老婆去內地做嘢，佢都成日同我哋Facetime，咁多年來一直都冇距離。」今年6月拍完無綫劇集《輕．功》後，他便返到內地工作，除了商演，亦會做直播帶貨。現時一年一劇的他，貴精不貴多，以前日拍夜拍，生活都不知是甚麼，現時工作之餘，與太太享受美滿人生、知足常樂，祥仔謂:「以前劇接劇，依家咪搵番自己嘅生活囉！簡簡單單，人生已經好美滿。」