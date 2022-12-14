SmarTone 5G網絡全面覆蓋將藍隧道及將軍澳跨灣連接路

【營業資訊】SmarTone 一直「以心建網」，不斷投資發展網絡基建，為全港提供覆蓋至廣^的 No.1 5G 網絡。SmarTone 5G 網絡現已覆蓋新開通的「將軍澳－藍田隧道」（將藍隧道）及「將軍澳跨灣連接路」，讓客戶於沿線的路面均能享用SmarTone 至佳的流動通訊服務。

「將藍隧道」是連接將軍澳和市區一條新的主幹道路，而「將軍澳跨灣連接路」則連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道。「將軍澳跨灣連接路」更是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。SmarTone 客戶現可在新路沿線享用穩定及流暢的流動通訊服務，更可在橋上的觀景台與親朋好友即時分享將軍澳灣及東邊水道的美景。

SmarTone 5G 網絡已覆蓋全港 99%人口及所有港鐵路線、大型商場、郊野公園#、主要高速公路及隧道。由發射站選址、安裝、網絡測試及優化，SmarTone 都運用創新思維及技術，用心做到最好，目前每位客戶的人均可用頻譜資源為所有營運商中最高*。

SmarTone 會繼續透過擴大網絡覆蓋及提升網絡連接表現，為客戶及香港建設最先進的網絡，引領香港智慧城市的發展。

^「全港覆蓋至廣」基於本公司於2022 年5 月4 日進行之路測結果。路測包括全港主要公路、幹線、行車隧道及行車天橋。5G 覆蓋定義為訊號接收強度不小於-95dBm。

#客戶於郊野公園的實際上網體驗會受不同因素影響，如用戶和發射站的地理位置、地形狀況（山勢、溪谷、樹林）、網站伺服器資源及互聯網流量狀態、 用戶數量、用戶所使用之裝置及其他因素而有所影響。

*SmarTone 及本港其他 3 間 5G 服務供應商之客戶數目是參考 2021 年 6 月 25 日所發佈之新聞稿，以及 6 月 30 日所發佈之最新業績報告。人均可用頻譜 是根據各網絡商頻譜總量除以客戶總數而得。