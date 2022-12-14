節日優惠　邊買邊玩最Happy

聖誕佳節臨近，除了諗定節日活動外，當然還有必不可少的買禮物！無論你打算獎賞自己、送上小禮物給親朋好友，Shopping之餘也不要錯過各種購物優惠，更順道參與一些活動，咁就最盡興了！

【冬日激賞嘉年華】

想玩盡室內室外？石籬商場於12月至2023年1月推出冬日四重賞，其中包括行街購物日日賞、敢動石籬聖誕嘉年華、石籬冬日巡遊賞及「獎賞方程式」大抽獎 。活動除了憑消費換領獎賞外，指定日子還有聖誕女郎及財神爺派禮物，以及於12月17日設有新興運動項目體驗、遊戲攤位等的嘉年華供免費報名參與，節目好豐富！

【激減運動折】

如果想入手運動用品，必不可錯過杏花新城 35 周年運動折，即日至12月24日，將分階段推出多個商戶期間限定優惠，場內運動品牌激減低至 1 折，於 2023 年 1 月 2 日或之前憑指定消費還有8倍MTR分及獲賞$100 商場運動用品電子優惠券，超吸引。除了激減優惠外，活動期間，場內更有一系列聖誕活動，包括音樂表演、魔術表演、快閃表演（爵士小管樂、無伴奏合唱、Beatbox 以及輪舞）等，把節日氣氛拉滿。