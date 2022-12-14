憑啲咩？一個「膠袋」HK$7,700！　

平日都會拎又平又方便的環保膠袋去街，但當膠袋印上不同品牌Logo後，價錢卻水漲船高，馬上飆升。（互聯網）

之前大家都見識過Balenciaga破格推出多款有Gimmick又貴的產品，例如萬元垃圾袋、萬元薯片袋等，更早於2017年推出過皮質Ikea購物袋，打破大家對原有物品價值的既定印象。近日Givenchy也加入戰團，追趕上這股風潮推出與Ikea購物袋類同物料（聚乙烯）的塑膠袋，簡稱膠袋。相比起一般膠袋收港元5蚊一個的定價，Givenchy的塑膠袋身價非凡，盛惠近千美元（約HK$7,700）一個，正所謂「收得你咁貴都梗係畀啲嘢你睇」，設計上各有特色。當然，呢個價錢值唔值？就要睇你有幾鍾意，大家各自衡量吧！

3種顏色、3個尺寸

Givenchy推出的塑膠袋G-shopper共有3種不同顏色和3個尺寸，價錢為725美元與995美元。外觀上這款購物袋跟Ikea的環保購物袋極為相似，同樣採用聚乙烯製造。設計方面，尼龍編織的黑色織帶延伸至袋子底部，袋面印有巨大品牌Logo，而大尺寸手袋的尼龍肩帶則壓印了Logo暗紋。說簡約也絕不為過，大家又會否為這個設計埋單？感興趣的話，可瀏覽官網了解詳情！

同場加映：其他平價代替版

如果覺得Givenchy出品太貴，Ikea都有推出其他圖案的環保袋，而且備有不同尺寸與圖案選擇，價格普遍20港元以下，定能完美配搭你的出街或購物Look。而另一邊廂，潮牌CLOT與日本品牌PORTER也聯乘推出紅白藍膠袋圖案手袋與背囊系列。材質用上「鹽縮」處理的尼龍材質，比膠袋更耐用。售價方面由大約HK$1,375至HK$3,500不等，當然沒有廿蚊袋咁抵，但又比7千多港元購物膠袋平一半，或有機會吸引愛木土色彩設計的潮人入！