最強閃爆靚鑽秘笈　認清4C3E包冇衰！

上集《呃我唔到嘅》教大家點分鑽石真假，但買到真鑽並唔代表買到靚鑽，一陣有人用次貨當靚嘢賣畀你，咪又係畀人呃一大筆錢。由GIA研發嘅鑽石4C標準，大家一定聽過，不過想清楚知道克拉（Carat）、顏色（Color）、淨度（Clarity）同切工（Cut）點樣分等級，就要聽持有鑽石鑑定證書嘅李思欣同GIA資深講師陳自堅（Stiff）話你知，Stiff仲大爆自己買鑽石嗰陣，覺得邊樣先係最重要，唔好等喇，即刻睇《呃我唔到嘅》！

買得鑽石梗係想要最閃嗰粒，因為戴出嚟先夠明顯夠搶眼。大家可能覺得愈大粒一定愈閃，不過思欣就話鑽石嘅閃耀度，係同師傅嘅切工、拋光處理得好唔好有關，當中被喻為最完美切割嘅「八心八箭」，講緊嘅係鑽石有理想嘅切割比例，通過觀鑽鏡可以見到八個心同八支箭嘅效果，但呢樣到底係代表鑽石真係靚抑或純粹係噱頭，睇片就有答案！

除咗粒鑽石夠唔夠閃，唔少人一聽到粒石有螢光反應，都會即刻耍手擰頭，就連做珠寶生意嘅思欣都話，曾經有客人講明唔要Strong Blue。有螢光反應嘅鑽石一般被認為次一等，價錢會較平，但原來對鑽石係冇影響！Stiff話以GIA嘅專業角度嚟睇，冇話螢光反應會對鑽石價錢有影響，喺報告書上亦只係一項描述，而且大約3分之1嘅鑽石都會出現螢光反應，覺得冇螢光反應係靚鑽石，純粹係心理作用！

GIA喺1953年創建國際鑽石分級系統™（International Diamond Grading System™），4C可以話係一種國際語言，只要你講得出想要嘅鑽石等級，無論喺邊都可以搵到相應鑽石。買到好鑽石都唔代表佢永遠咁閃咁靚，你以為鑽石真係點撞都唔爛？無時無刻都可以戴住？咁就出事啦！睇今集《呃我唔到嘅》，等Stiff教埋你保養小貼士！