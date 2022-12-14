【簡潔生活學】學禮儀為展現最好的自己

最近朋友推介我看串流平台的一套實境形式節目《國際禮儀指南》，她說看到主持人Sara Jane HO何佩蓉就想起我，我問有甚麼相似呢？她沒有解釋，只叫我先看。

看簡介只有短短6集，每集大約半小時，所以一個下午就可以「煲」完，對於這位舉止優雅的主持人何佩蓉我不太認識，後來上網找點資料，發現她原來是香港人，曾到外國留學，回流後就在北京上海發展她的事業，開設禮儀學校，並成為著名的國際禮儀師，難怪她操得一口流利的英語及普通話，當然還有廣東話。

說回節目內容，主打是講禮儀，但每集也有一位焦點學生，並有3位華人阿姨學生團在劇中穿插。每位學生各有原因，希望透過學習禮儀改變自己，例如：有因年輕時受欺凌而靠濃妝「掩飾」的少女想成為淑女、也有幾位媽媽因為有生孩子後，失去自我、美麗、想找工作、尋回自己的定位等等，也有一位男士，想改善自己找到人生伴侶等等。

表面上，學禮儀的重點是透過學習談吐和禮節，展現出最好的自己，同時讓周圍的人都感到舒適自在。而節目中，主持人其實是透過課程了解她/他們的內在問題，除了教授基本用餐、儀態、服飾裝扮，也有學習運動和中醫調理等，改善外在也要調整內在，令他們變得有自信，從而展現出自己最美好的一面。

說到這裏，我就明白為甚麼朋友說想起我了，因為「整理收納」的真諦，也是透過由內至外的改變，要打造一個舒適生活及環境，其實也要由內心開始，否則很容易便打回原形。而我們做收納師，也像心理輔導員，希望幫助別人解開心結繼而實際行動，並培養良好習慣，才是內外美兼備。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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