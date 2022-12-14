Heart Retreat House　「心」思盡現

每當夜幕低垂，以心臟為靈感的「Heart Retreat House」就會在水影襯托下露出全貌。（互聯網）

不少情侶在卿卿我我之際，總是滿口甜言蜜語，甚至忍不住要拋出一句「很想住進你的心」！別以為進入對方「心房」是不現實的期盼，原來有建築設計師早已心領神會，以巧妙的構思，試圖把「心房」具象化，特別是Veliz Arquitecto設計的「Heart Retreat House」，利用水中的倒影，含蓄地呈現人心，可謂心思盡現。

以心為心

女人心海底針！這句話是形容女人的心思難以捉摸，而打算在水中興建的「Heart Retreat House」，也有着異曲同工之妙，以人類的心臟結構為設計靈感，但其心狀顯得低調，時而出現、時而消失，需於入夜後配合水中倒影，才會露出全貌，教人嘖嘖稱奇。

通風開揚

該項設計出自古巴建築事務所Veliz Arquitecto，旨在表達感謝之情，獻給於疫情期間為守護人類健康付出心力的醫護人員。它的建築面積為120平方米，特殊的心形、大面積的落地窗加上部分地板為透明設計，成就了一個通風、開揚、有充足自然光的居住空間。

度假之選

內部布局方面，類似Studio flat（開放式單位），沒有無謂的間隔，梳化、睡床、桌椅、浴缸等設施分布於不同角落，無論住客在屋內甚麼地方，均可欣賞到周邊的景色，令人舒心，作為度假避靜的處所，實在適合不過！