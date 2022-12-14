譚俊彥龔嘉欣視帝視后10強不入　《下流上車族》玩晒封「劇王」

無綫今日（14日）公布台慶頒獎禮各獎項打入10強的名單，「最佳劇集」方面，10強有《愛‧回家之開心速遞》、《愛上我的衰神》、《金宵大廈2》、《回歸》、《白色強人II》、《痞子殿下》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《法證先鋒V》。而「視帝」10強分別是丁子朗、陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、周嘉洛、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤及黎耀祥。而「視后」10強則為李施嬅、高海寧、陳煒、胡定欣、張曦雯、陳瀅、劉佩玥、鮑起靜、江美儀及唐詩詠。

女演員最多打入10強提名為JW及劉佩玥，各有4項，之後的為陳瀅、江美儀、麥美恩、郭柏妍、劉穎鏇，而被視為「視后」大熱的龔嘉欣竟然10強不入。男藝人方面，最多提名的是林敏驄，有4項提名打入10強，而有3項提打入10強的有陳展鵬、陳山聰、吳偉豪、周嘉洛、林盛斌，令人意外的是譚俊彥，「視帝」及「最受歡迎電視男角色」等獎項都10強統統止步。

而今年「劇王」可說是《下流上車族》，共有14項提名打入10強，而《超能使者》亦相當厲害，有9項提名入10強。