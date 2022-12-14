毛俊輝被封「毛三千」　胡美儀為老公解畫

有「戲劇教父」之稱的毛俊輝（毛Sir）與太太胡美儀今日（14日）出席傳媒午宴，席間簡述於今年5月成立，針對粵劇藝術進行研究、培育新一代人才的《賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃》進度，毛Sir表示正進行兩個新項目，並已邀得業內前輩及新一代人士共同合作：「搵咗龍貫天先生同鄧美玲小姐幫手，研究點將樣經典再造，亦搵到2位年輕編劇江駿傑同黎耀威，研究粵劇創新作品。」他表示會以糅合戲劇及粵劇元素為方向，希望吸引更多觀眾，將粵劇年輕化，坦言未必會成功，但一定要先試做出來：「如果計劃順利明年七月會以工作坊形式推出同大家介紹，希望獲得大眾支持，就有機會將佢哋變成大型製作。」太太胡美儀則説：「因為資助只係用嚟研究，希望有眼光人士可以將佢哋以商演形式推出，令更多觀眾接觸到。」

毛Sir指今次3年期計劃預算過千萬，由賽馬會慈善基金信託捐助，但過程中卻鬧出小插曲，他說：「聽到有人叫我『毛三千』，開頭都唔明，之後有人話我個計劃有三千萬贊助，係就好啦！哈哈！」他笑言或許是大家誤會3年計劃每年有千萬捐助吧，但因為是公帑所以有必要澄清，強調自己只收取十分之一作報酬：「自己出咗錢都唔Claim番。」胡美儀也表示：「佢係一個老實人，清清楚楚條數，總好過畀人誤會，佢一聽到就即刻上去賽馬會講返畀人叫『毛三千』件事，賽馬會方面都話知道到我哋係攞咗幾多錢嘅！」

另毛Sir透露於2年前構思、將於香港藝術節演出的「毛俊輝粵劇情」項目，因疫情關係，由今年頭延至明年三月公演，由新演員主演三齣粵劇折子戲，是用以吸取經驗的新嘗試。