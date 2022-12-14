Chill Chill哋酒吧餐廳　有齊韓日意元素

佳餚配美酒，可以說是不變的餐飲定律，最近就有兩間高級餐，不約而同加入美酒元素，一間定位是高級韓風扒房暨酒吧，另一間則走摩登意日風味啡酒館，相信能為一眾食饕帶來獨特的餐飲體驗。

熟成肉韓烤酒吧

提起韓式扒房，大家自不然聯想到韓烤，而早前開業的全新高級韓風扒房暨酒吧JJJ，簡單而言走的是高級韓燒，但用上多款上等優質牛肉，再糅合西式方法處理牛扒，既保留傳統韓國菜精髓又能以創新手法帶來新鮮感與驚喜。新店肉食款式多，有油花分布均勻的極佳級美國USDA Prime Grade、韓國最頂級的1++韓牛、宮崎和牛等，加上自設風乾櫃，牛肉經45日熟成，肉味濃郁又鮮美柔軟。餐牌亦跳出傳統框架，分為Before Grill、At Grill、After Grill等種類。所謂Before Grill，即開胃前菜，以輕食為主，好似Seafood Pancake、Beef Tartare、Oysters、JJJ House Salad或Scallion Salad等，當中的Beef Tartare，主廚李宗翰就用上冰鮮USDA Prime Grade封門柳製作，肉味濃郁又肉質嫩滑，加入白松露油及巴馬臣芝士拌勻有助提升牛肉鮮味，上碟時放入日本鮮蛋黃，讓食客自行撈拌入嫩肉之中，甘鮮美味。At Grill指的是各款世界頂級牛肉，當中的Premium Butcher's Cuts及Deluxe Butcher's Cuts分別精選了4個特別部位，可以一次過食到不同質感與味道。With Grill則是韓式的傳統吃法Ssam Wrap，即用新鮮韓國芝麻葉及生蒜頭來平衡燒肉的油膩感。而After Grill就是一些飯麵，好似Bibimbap、Beef Rice、Cold Wheat Noodle等。此外，還有More Delight與Dessert類，前者即可以提升整體餐飲體驗的美食，團隊帶來3款法國魚子醬；後者則是甜品，餐廳自家製的Makgeolli Gelato及Ginseng Ice Cream，風味獨特。美酒方面，則帶來多款融合韓國食材元素的雞尾酒，包括Oldie、Hulk、Negroni、Umeshu等，當中的Oldie就用上波本威士忌加入從牛肉萃取的鮮味，讓酒肉於澄明調酒中融合，別出心裁。

意日風啡酒發辦

近年有一種白天是咖啡店晚上變身成酒吧的食店大行其道，其實好啡與美酒也可以相約舊雨新知聚會碰杯，這也是新店mato走的路線與風格。新店有駐場侍酒師及咖啡師團隊，帶來個性化啡酒配對的「啡酒發辦」（Coffee-Wine Omakase），團隊會因應客人喜好及用餐選擇而推介相應的咖啡及葡萄酒選項，店內的啡酒種類相當豐富，更與海外咖啡烘焙商合作，引入風味獨特的咖啡豆，又有來自20個國家、逾80種葡萄、150款葡萄酒選擇，故餐廳亦同時推出「葡萄酒放題」（All you can taste），每月挑選6款葡萄酒供無限添飲，當中有不少是新興酒款呢！食物方面，以意式和風為主調，主廚特別設計了多款分享菜式，適合多人分享及搭配美酒與咖啡，好似意大利粉、小食，意粉包括以番茄紅酒燜牛腩配搭闊麵的「牛肉」、採用日本溫泉蛋配搭自家製日式叉燒的「叉燒」等；小食則有自家手打的黑安格斯牛丸、白飯魚薯波、以意大利時令果物製作的復古番茄沙律等。