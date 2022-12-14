本日日本：人氣樽裝紅茶　襯乜甜品最夾？

由Kirin Beverage Company, Limited出品的「午後之紅茶」，性價比高又夠茶香，在香港也有不少捧場客。最近該款飲品搞搞新意思，即日起至12月25日東京「涉谷Scramble Square」的12 樓活動空間 Scene12便有期間限定的「午後之紅茶 TEA TIME LOUNGE」，是次活動簡單講係午後之紅茶特別與東京人氣品牌合作推出聯名甜點，並配搭大家熟悉的「午後之紅茶」四款招牌茶飲：原味紅茶、奶茶、檸檬紅茶及無糖紅茶，讓你輕鬆享受英式下午茶文化。首先與來自東京用賀的MAISON KUROSU合作推出「御養卵與雲呢拿卡納蕾」，使用日光「御養卵」雞蛋和北海道產的減農藥小麥粉、有機雲呢拿等食材製作，配搭原味紅茶一起享用。另外3款甜點都是與東京池尻大橋的TOLO PAN TOKYO聯名，包括柚子與橄欖鬆餅，鬆餅內有橄欖的鹹味，亦有柚子及芹菜籽的香味，並加入忌廉芝士，配搭奶茶最為適合。櫻花蔓越莓英式鬆餅則使用櫻花及番茄汁，散發淡淡香氣，蔓越莓和紅莓帶來酸甜味，與清新的檸檬紅茶最襯。最後是羅勒水果鬆餅，使用杧果、桃等熱帶水果及新鮮香草，散發獨特香味，和無糖紅茶一起享用最適合。以植物裝飾的用餐環境十分舒適，更邀得花藝師篠崎惠美以「午後之紅茶」的代表色布置場地，讓大家可優雅地品嘗下午茶。4款紅茶口味（各100ml）加其中一款甜點收費700日圓（約HK$40）。