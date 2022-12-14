勁風騷！陳瀅露「勝利乳溝 」賀入圍視后10強

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（14日）於將軍澳電視城舉行記者會公布10強入圍名單。「最佳女主角」獎項方面多位熱門人物包括「亞視幫」鮑起靜、江美儀、陳煒皆順利入圍，陳瀅與好姊妹劉佩玥亦雙雙入圍，最令人意外的是龔嘉欣在「視后」提名10強不入。

以「戰鬥格」性感服飾示人的陳瀅晒「勝利乳溝」，講到奪「視后」信心？她說：「喺台上有少少感動，因為同阿Moon 2014年一齊拍《四個女仔三個BAR》，今次喺我哋兩個第一次一齊提名『女主角』同埋『女角色』。」劉佩玥亦覺得相當難得，但認為兩人是戰友而不是敵人。劉佩玥總共有四項提名，在女演員中與JW皆是最多，她說：「好驚喜，自己最希望攞飛躍女藝員，已經提名咗好多年，多到次數都唔記得。」

陳瀅被問到遭「亞視幫」圍攻？她說：「佢哋經驗豐富，相信我哋要過多一段時間，儲多啲實力，先可以同佢哋平起平坐。」對於龔嘉欣10強不入，可覺得少了一個勁敵，她則說：「自己一向對視后都冇太大信心，所以多咗、少咗對我都冇乜影響。」對於龔嘉欣十強不入原因，她說：「志偉都講今年頒獎禮好公平，係網民、觀眾、同事去投票，可能因為佢套劇早播所以有影響。」

早前有傳龔嘉欣因寸陳瀅而得罪高層，她否認兩人不和，認為大家也是大人，不會出現「小學雞」的問題，將來合作也不會有芥蒂。