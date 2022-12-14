2022年5大動畫之最　港產CG崛起

踏入年尾總有唔少頒獎典禮和年度統計公布，其實動畫界2022年亦風起雲湧，好似《One Piece Film Red》劇場版破盡票房紀錄，《SPY×FAMILY》榮登日本年度搜尋冠軍，而最強人氣的《The First Slam Dunk》剛於日本開畫，都贏盡動漫迷掌聲。最近《西遊》第4季亦正式登場，以細膩CG打鬥風格和廣東話配音，為港產動畫闖出新一頁！

香港最佳：《西遊》第4季

由鄭健和港漫《西遊》動畫化而成的同名作品，最近推出第4季，加上廣東話配音將原著故事演繹得淋漓盡致。而第4季「重生篇」講述大法師唐三藏與徒弟們前往彼岸歸還創世之火、守護世界的故事。hmvod將於12月20日舉行「西遊動畫首映&大結局讀者會」活動，除了備有鄭健和團隊分享會和放映第4季動畫，粉絲萬勿錯過。

最多搜尋：《SPY×FAMILY》

《SPY×FAMILY》於《這本漫畫真厲害！2020》贏得男生篇第一名，截至2022年10月單行本累積發行量突破2,650萬冊。電視動畫由WIT STUDIO與CloverWorks製作於今年4月首播，第2部則剛於10月播出。連番攻勢下，獲得日本「Yahoo!檢索大賞2022」動畫搜尋第一位！當中人氣角色安妮亞深得動漫迷歡心，難怪連周邊玩具都勁多人搶購。

最強人氣：《The First Slam Dunk》

《Slam Dunk》漫畫發行量超過1.2億本，最近適逢劇場版《The First Slam Dunk》在日本開畫，人氣再度飆升，更成為動漫迷熱話。其首日票房高達7.1億日圓，橫掃當地票房冠軍紀錄，由原作者井上雄彥執導，並使用全新聲優陣容，劇情則改編自原作最終章《湘北 Vs 山王工業》，預計香港將於2023年1月12日上映。

最高票房：《One Piece Film Red》

《One Piece》25周年紀念作《One Piece Film Red》劇場版，而在日本上映10天已吸金70.6億日圓，截至11月20日有184億日圓票房，難怪能獲得2022年度動畫票房之冠，亦攀升至日本累計動畫票房歷來第9位。當中動畫主角歌姬美音，將於今年除夕登上「紅白」節目，代表紅組演出。

最具潛力：《鏈鋸人》

《鏈鋸人》原作獲得《這本漫畫真厲害！2021》男生篇第一名，累計銷量已破千萬本，其改編電視動畫於2022年10月11日在東京電視台首播，人氣急速冒起。故事講描述主角淀治意外獲得「鏈鋸」力量，便為此加入公安部門與惡魔交戰。值得一提，其作者藤本樹的短篇《Look Back》同樣獲得《這本漫畫真厲害！2022》男生篇第一名，相當具潛力。