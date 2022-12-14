陳山聰大熱衝視帝　勁敵周嘉洛：平常心

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》今日於將軍澳電視城舉行記者會公布10強入圍名單，候選「視帝」十強包括林敏驄、陳山聰、陳展鵬、黃宗澤、馬國明、陳豪、黎耀祥、郭晉安、周嘉洛、丁子朗入圍，最威水要數林敏驄以在男藝人中獲得最多4項獎項提名，但衛冕「視帝」的譚俊彥則十強不入。

陳山聰與周嘉洛出席記者會，嘉洛首次拍攝的劇集《痞子殿下》就已經打入「視帝」十強，在台上他笑言：「攞同唔攞都係遟早嘅事，所以對攞獎抱住隨緣心。」受訪時他表示：「大家將重點擺咗喺前面嗰句，個重點係後面嗰句，就算攞唔攞獎都用平常心去享受工作，唔急，完全係平常心。」身旁的山聰笑說：「你一定大把機會！」

山聰憑《金宵大廈2》打入十強，他說：「《金宵》入到五強，今次《金宵2》入十強，對自己嚟講都已經好開心，《金宵》係我代表作，入圍更加有意義。」而他憑《超能使者》角逐「最受歡迎電視男角色」，笑言當然都希望兩個獎也攞晒。

提到他演出的《十八年後的終極告白2.0》在十強名單好似突然消聲匿跡，山聰說：「其實今年頒獎禮要睇投票，可能套劇喺年頭播比較蝕底，唔緊要，Shaun(譚俊彥)上年都攞咗視帝啦，仲有馬來西亞「視帝」，仲有機會嘅。」