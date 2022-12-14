張敬軒興奮拍賀歲片　自爆見盡王菀之「核突嘢」

由張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）等主演英皇電影《超神經械劫案下》已定於2023年賀歲檔公映。今日（14日）正式發布電影預告及海報，由有成（張敬軒飾）及黃姑（王菀之飾）分別率領的解款員陣營及村民陣營，齊齊捲入一場百年一遇的鑽石爭奪戰，不可告人的秘密逐步揭開！

素來親民、疼惜粉絲的張敬軒，明年能夠藉著《超神經械劫案下》與大家共度新歲，自有另一番深切體會，軒仔笑道：「興奮㗎！可以成為賀歲片嘅其中一分子，回想以前睇過好多賀歲電影，就好似《家有囍事》，年年都播，大家年年重溫都會哈哈大笑，希望今次電影可以成功喺新一年帶到歡樂畀大家，睇得開心，一家人開開心心過新年！」更深一層的重要意義，是軒仔能與「靈魂相認好朋友」王菀之，在電影裏來一趟世紀聚首，軒仔透露心底話：「一直以來，在舞台上我哋都係『以歌會友』，大家交流有時只係一、兩首歌嘅時間，有時可能係一場或幾場演唱會嘅時間，但冇試過好似今次拍戲咁，長時間對住對方，會完全見到佢認真同『核突嘢』（哈哈，講笑！）其實唱歌同拍戲，前者係用歌去表達情感，後者則以角色身份演繹出嚟，我會覺得拍戲嗰陣，佢真係成為戲入面嗰嗰人人，即是黃姑，但當然仍然會經常見到佢忍唔住笑嘅場面，唔知道導演會唔會剪啲NG片出嚟，最重要係有成同黃姑本身已好有默契，對於投入角色方面，黃姑的確幫咗我好多，多謝佢！」

而喜感十足的王菀之，曾多次在賀歲片亮相，但今次參演《超》片顯然大有不同，不單極具紀念價值，黃姑一角更是展現了Ivana的全新面貌，她笑言：「呢套戲同其他賀歲片唔同嘅地方，首先當然是係同張敬軒有好多對手戲，加上我之前所拍嘅賀歲片，都係比較『細個』嘅角色，例如有一部講述我撞傷頭部後，變做智商只得四歲嘅小朋友，演繹上會比較稚氣一啲，今次我就要飾演村長，好有壓場感，又要照顧其他村民，感覺完全唔一樣！」舞台上，Ivana與軒仔是公認的最佳拍檔，《超》片將他倆激罕撮合於大銀幕裏，Ivana細說箇中的嶄新體會：「平時演唱會喺室內進行，但今次拍戲多咗喺室外，少不免有啲蚊叮蟲咬，大家都要做防蚊、防曬嘅準備功夫；由於戲中有好多動作場面，我哋都要一齊克服，努力練習嗰啲動作，有可能會受少少傷，亦會好攰，更要喺暴曬天氣下拍攝，彼此要互相扶持，張敬軒好好，會為台前幕後準備好多凍飲，等大家唔會中暑。」

戲中有幸與軒仔大演對手戲的魏浚笙，亦對這位大師兄讚不絕口，Jeffrey說：「張敬軒係個好謙卑、好有學識，同時願意以自己經驗提點新人嘅好前輩，拍戲以外，軒公唱歌當然好厲害，佢都有同我交流一下心得。」Jeffrey非常喜歡企鵝這個角色，更高呼熱愛參演喜劇：「企鵝係個多面化嘅角色，無論打鬥場面、搞笑場面、正經場面都有，今次拍攝真係獲益良多，因為今次係喜劇，我就扮演一個開心果角色，四周去撩其他前輩，例如軒公、白只、Ivana傾偈，去帶動全場氣氛，我知道搞笑係天生，好希望自己都能夠做到搞笑嘅效果！」