王丹妮獲邀獻唱超緊張　勤練歌舞盼Good Show

王丹妮（Louise）演而優則唱，獲邀在演唱會上獻唱兩首歌，當中包括Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，深感幸運之餘亦不敢怠慢的她，連日來跟唱歌老師勤練歌舞，期望以最好狀態登上舞台。

兩首歌對於王丹妮說都有箇中原因，首先Lady Gaga的《Born This Way》十分切合今次主題，希望大家對自己或身邊的男、女性朋友，發放出無限的愛及關懷，揀選王菲的《螢火蟲》則是希望能代表每位模特兒，能在台上閃閃發光，就如螢火蟲燃盡自己的生命，將自己最好的表演呈現。

早前王丹妮曾透過電影《梅艷芳》學習唱歌和跳舞，她笑言雖有些基本功，但對她來說並不算輕鬆：「在《梅艷芳》中的演出都務求盡量貼近梅姐嘅聲線以及唔同年代嘅技巧，除咗上次喺金像獎唱歌畀大家聽外，今次係首次正式用我自己嘅聲音唱歌，所以非常緊張。」

而與另一半分隔兩地數月的她，終於可以跟家人團聚，老公羅孝勇即將跟屋企人一同從澳洲返港，齊人力撐她首個戶外大型演出，她開心地說：「大家可以一齊歡度聖誕、新年，又可以支持呢個演唱會，對我嚟講，佢哋嘅支持給予我莫大嘅能量，更加希望做好今次呢個表演。」