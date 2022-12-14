安達夕莉　甜心美巨乳

喺日本AV界巨乳妹真係多不勝數，不過相信好多男士都偏愛擁有可愛童顏嘅巨乳妹多過巨乳熟女。講到童顏巨乳，日本AV廠S1就大把有得出賣，如果你係其中一位愛好者，咁就一定要留意安達夕莉呢位新人喇！

天然無添加

提及AV大廠S1當中嘅巨乳女優，包括「神之乳」安齋拉拉、「九州No.1 Body」山手梨愛、七森莉莉、奧田咲、日向楓等等都憑住驚人嘅激凸上圍而成功吸納人氣。而S1似乎覺得坐擁咁多巨乳妹都仲係未夠，早前就搵來今日同大家見面嘅安達夕莉為大家獻出青春胴體。

今年20歲嘅佢氣質清新又純真，一副甜美少女面孔相當得人鍾意，個人仲覺得佢同另一間AV廠SOD嘅專屬女優唯井真尋有幾分相似添！而不同嘅係夕莉嘅身材更加吸睛，原因係皮白肉嫩之餘，上圍對G奶出於天然且外形渾圓，兩顆車厘子更係夠晒鮮嫩，真係令人食指大動！

耳內高潮

夕莉喺今年年中以S1專屬新人女優身份登場，據講出道前曾經做過釣具店嘅形象女郎，其甜美嘅笑容及巨型G奶絕對係最強嘅賣點。從AV演出中，可以見到佢喺男優嘅猛攻之下反應相當強烈，成日都砌到拗晒腰，而大家欣賞佢肉緊嘅表情及強烈嘅反應之外，一定要留意埋佢嘅叫床聲，事關夕莉把聲夠晒嬌嗲，真係分分鐘會聽到耳內高潮！

至於夕莉點解會拍AV呢？一來佢相當仰幕前AV女優上原亞衣，二來AV女優可以參與好多AV界以外嘅演出工作，藉以作為踏腳石加入演藝界，一嘗做藝人嘅滋味。為咗達到呢個目標，夕莉家陣做埋網紅，等自己可以吸納更多人氣，咁希望阿妹能夠成功啦！

安達夕莉身材絕佳，所以經常獲傳媒邀請拍寫真，拍完之後佢亦會將部分寫真照上載到社交網同大家分享，等大家可以欣賞一下佢嘅誘人胴體。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：35G-23-34