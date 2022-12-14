慾海救生員　拯救淫民

救生員拯救遇溺泳客於危難之中，行為絕對值得尊敬，而喺四仔作品中嘅慾海救生員，卻係拯救飢渴男士於深宵之間，佢哋嘅付出亦同樣值得欽敬㗎，就好似今日介紹嘅四仔作品咁！

急色海灘

有冇以救生員為主題嘅劇情類四仔？Private推出嘅《Sea, Sex and Sun》相信可以滿足到你！搵嚟兩位四仔名導Xavi Rocka及Raul Lora攜手執導，一睇就知呢套片備受片廠重視，加埋Liya Silver、Angelika Gray、Eveline Dellai等超人氣脫星演出，陣容強勁。故事講靚女救生員Liya Silver發現男友喺海灘抱住另一條女，於是決定四圍溝仔報復，卻估唔到兜兜轉轉下，佢發現原來自己最愛嘅，竟然係同為救生員嘅男同事。劇本唔止寫得好，情慾場面更係精彩，絕對值得一睇。

特急撲火

救人呢樣嘢梗係要急人之所急，而喺由Vixen出品嘅《Sirens #1》，當中嘅一班好色女救生員，為咗拯救一班飢渴淫民，更係使出各種手段，務求喺最短嘅時間內趕到，為對方撲熄慾火！由Little Caprice、Nancy Ace、Freya Mayer等多位喺四仔界艷名遠播嘅脫星演出，故事講佢哋係私人泳灘嘅救生員，外形索爆嘅佢哋，暗地裏卻有特殊任務，就係為寂寞男士解決生理需要。雖然劇情老土咗啲，但出動到水上電單車同直升機，真係不惜工本㗎！

波濤「胸」湧

同四仔作品中嘅救生員講職業道德？少年未免太年輕喇！好似呢套由Twisty製作嘅《Wet Dream Girls #11》，當中嘅豪放女救生員擺明係玩忽職守。由Lena Paul、Eliza Ibarra、Valentina Nappi等多位巨乳脫星上陣，單係演出陣容就已經夠晒波濤「胸」湧，加埋佢哋嘅飢渴眼神，未入正題就已想像到肉搏場面有幾激情奔放！全片冇劇情亦冇乜點講救生員，擺明係掛羊頭賣狗肉，曳曳至係重點呀！