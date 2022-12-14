黃嘉雯被批有機會嫁入豪門　拍拖前要過3關

由一眾靚女倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）聯同陳國麟（Doniven）主持的《開壇》，後日（16日）播出一集主題講婚姻，Doniven成日講笑，不停追問師傅將來有沒有機會，娶位有錢太太。師傅話男人眉粗夠濃又整齊，雙眼要黑白分明得來，要無神兼且鼻樑高同直，就好易靠到老婆，或者有異性資助。Doniven睇落都合資格，所以他表現興奮。他接受訪問時講到，之前有師傅講過將來太太會有錢，所以會問多兩句：「另一半有錢都可以互相尊重，有錢女仔吸引我地方係佢叻，想睇吓佢嘅世界係點。」

Amber在節目一開始時講到，經常幻想男朋友求婚時，會有999朵玫瑰，她說︰「我儀式感好重，又鍾意浪漫。情人節同過時過節，就算冇禮物都好，一定要有花。因為我都會整蛋糕畀心儀嘅人，所以我都想人哋送花。」Amber透露希望另一半外形夠高文質彬彬，要有耐性而且對生活有目標的人，要求不算過分。

Carmaney在節目內被師傅讚鼻樑夠高眼有神、手掌夠白，有機會嫁入豪門或者叻人，可以享夫福。Carmaney受訪時講到未諗甚麼時候結婚，她笑說︰「首先你要有個男朋友先，我依家冇，目前都係做好自己工作先。」她透露每次拍拖都有3件事先問對方，她說︰「婚姻觀係咪一樣，係咪想結婚啦，家庭觀係點。同以前細個有愛情就夠，好唔同。」Carmaney對男友外形沒有特別要求，反而希望對方是鍾意同有能力照顧家庭的男士，婚禮希望從簡︰「想旅行結婚，低調，唔要鋪天蓋地，可能神秘結婚、或者閃婚都有可能，同屋企人、親密朋友一齊就得。」