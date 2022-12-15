【是日通勝】

農曆十一月廿二

壬寅年 壬子月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、出行、安葬

忌：嫁娶、祈福、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：31、33、43、46

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：船頭驚鬼，船尾驚賊。事業被怕輸心態拖累。

金牛座：身心狀態一般，做事提不起勁，要好好休息。

雙子座：幸福要靠自己爭取，猶豫不決難獲愛神眷顧。

巨蟹座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

獅子座：財運欠佳，投資要量力而為，貪心易陷困境。

處女座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

天秤座：事業運稍遜，處事要顧大局，不可太短視。

天蠍座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

人馬座：可從生活中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

山羊座：保持樂觀，面帶笑容，整體運勢會更加好！

水瓶座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

雙魚座：樂於助人可收獲好人緣，運勢也會好起來。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）猴 壓力大

鼠：腦筋轉數快，做事踏實，表現受到好評。

牛：信心不足，處事優柔寡斷，小心闖禍。

虎：有幸運之神守護，做甚麼事都充滿激情。

兔：減少抱怨，正面心態可為事業帶來轉機。

龍：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

蛇：人緣運下跌，易得罪人，事業雪上加霜。

馬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

羊：做事欠積極，依賴性太強，易遭人排斥。

猴：是日沖煞，壓力過大，謀事易失去冷靜。

雞：財運旺，投資眼光準確，不妨小試牛刀。

狗：人氣強，出席社交聚會易有意外收穫！

豬：貴人力撐，一展才華好機會，好好把握。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

氣色不佳 諸事不順

在面相學來說，氣和色可以反映一個人的短期及未來運程。大家時常聽到臉色不佳，一般就是說面部出現了一些「不正常」的顏色現象，簡單來說，氣色可以反映出以下的際遇及身體問題：

白色主喪事及阻滯，病在肺部。

黑色主災病水患，病在腎臟。

青色主驚恐煩怒，病在脾臟。

赤色主破財血光，病在心臟血管。

黃色主升職進財，病在肝臟。

一般是生活習慣影響內臟，繼而出現問題，舉例某人長期欠缺睡眠，營養不良，生活習慣不佳，五臟自然失調；假如是以上問題，便需要調整一下作息時間去改善健康。

氣色不佳會給人一種面目可憎、不太正面的觀感，這樣對人事關係、職場際遇、桃花、財運、健康都會帶來負面影響。

改善秘法是到中藥店購買普通紅花約50元分量，以茶包平均獨立裝好7至10日份，置於密實袋，並儲存在雪櫃中。每天一包，以熱水浸泡直至水色呈深橙紅，用來按摩面部額頭、耳朵及頸部，慢慢吸收後再清洗乾淨。連續做7至10天，氣色自然改善，惟孕婦或月事來潮者忌用。