娛圈單打︱最美皇后好逆齡　愈嗒愈嫩使乜驚

靚女梗係桃花旺！在《延禧攻略》飾演富察皇后的內地女星秦嵐，五官標致骨肉勻稱，不僅被譽為最美皇后，甚至被讚是全劇最靚女星，輕易將年輕一截的女主角吳謹言比下去。《延》劇爆紅後秦嵐終於獨當一面，劇接劇穩坐女一寶座，最近更傳出同劇中拍檔、比她小10歲的魏大勛譜出姊弟戀，事業愛情兩得意。

43歲的秦嵐可謂大器晚成，出道多年都未嘗大紅滋味，直到遇到富察皇后一角，磨練多年的好演技終於有用武之地，成功將角色溫柔婉約的一面發揮到極致。

秦嵐亦彷彿愈活愈年輕，身材穠纖有度不用說，其美貌更有若食了防腐劑一般。去年的電視劇《理智派生活》，秦嵐搭檔比她小20歲王鶴棣也沒有違和感。換了別人來演早被譏為母子戀，但秦嵐演則有許多粉絲敲碗求續集，可見人靚的確大晒。

然而，秦嵐美名遠播的同時，整容消息亦不脛而走，有網站甚至拿她昔日和現在的照片做對比，直指她的面形、鼻子、眼睛都動過刀，甚至揶揄她整到面都僵了。是耶非耶，或許套用伊能靜名句：「到這個年紀了，不動用一點點小醫美的話是不行的」，足以解釋一切。

秦嵐過去只承認跟黃曉明有一段情，前度結婚生仔再離婚，她還是孑然一身。儘管與魏大勛的戀情傳得沸沸揚揚，但她不置可否。對於婚姻態度，這位最美皇后有自己一套，曾揚言「我的子宮用不用，關你甚麼事？」非常灑脫。其實女神奉行「順其自然」法則，不論是演戲還是婚姻，她都不強求。粉絲祝福女神活得隨心、忠於自己就好。