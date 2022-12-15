東方日報C1：陳瀅殺入視后10強　龔嘉欣出局：冇提名唔代表冇實力！

無綫台慶頒獎禮昨日公布10強入圍名單，令人意外的是再衝視后的龔嘉欣竟「脫腳」，與衞冕視帝的譚俊彥提早出局！瘦到見骨的嘉欣拉票時感觸哽咽，講到拍劇搏盡斷手指尾的「苦水」，令人心酸；相反傳不和的「死敵」陳瀅一副戰鬥格，輕輕鬆鬆入閘爭視后。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》昨日在將軍澳電視城舉行記者會，公布16個獎項的最後10強入圍名單，陳山聰、張振朗、陳煒、陳瀅、龔嘉欣、劉佩玥、周嘉洛等現身拉票。獎項中以視后之爭尤其激烈，「亞視幫」鮑起靜、江美儀、陳煒夾擊陳瀅，胡定欣亦有力再攞獎，最耐人尋味是連已離巢的唐詩詠、李施嬅與新進花旦劉佩玥、張曦雯亦入圍，但憑《十八年後的終極告白2.0》再衝視后的龔嘉欣竟10強不入，更被「降班」競逐「最受歡迎電視女角色」，令人意外！

視帝方面要數「外援」林敏驄最威，憑《下流上車族》獲得4項最多提名，視帝以外還有「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」，加上有民意支持，氣勢強勁！視帝之爭有陳山聰、陳展鵬、周嘉洛以3項提名迎戰，陳豪、馬國明、黎耀祥等「常客」亦有份，但衞冕的譚俊彥卻提早出局！

拍到斷指周身病痛

早前有傳龔嘉欣因暗寸陳瀅而得罪高層，昨日兩人首度碰面，雖然在台上分開企，但嘉欣亦有留心陳瀅發言，似乎未有芥蒂。拉票期間，嘉欣語帶雙關哽咽說：「每一個角色喺套劇入面都好重要，冇提名唔代表冇實力。我同Shaun（譚俊彥）都係搏到盡嘅人，好似拍《殺手》斷咗手指尾，手指尾永遠都係咁樣，樂小姐（樂易玲）都捉住我隻手覺得好心痛，放心，呢度係我娘家，我會一直喺度努力落去。」

瘦到現胸骨的嘉欣事後受訪，表示對視后出局不會失望，因為攞獎的確很難、很難。她指台上哽咽全因鼻敏感，又透露除了心臟有問題外，近期頸部亦出現問題，連起床也困難，是拍《殺手》留下的舊患，現要接受物理治療。問到台上感言是否與暗寸陳瀅言論有關？她說：「成件事我覺得好無辜，因為我冇講過、冇評論過陳瀅，唔知點解會發酵到咁，自己問心無愧。」又揚言未有主動找陳瀅解釋，認為多此一舉：「大家放心，我冇畀公司雪藏，公司最近仲搵我傾緊新約，開咗好好嘅條件。」問會否以續約作為「換獎」條件？她笑說：「有㗎咩？冇呢啲嘢嘅，我會好畀心機做嘢。」

譚俊彥冇份爭視帝

一身「戰鬥格」性感現身的陳瀅，被問視后戰少了勁敵嘉欣一事，她說：「一向對視后冇太大信心，所以多咗、少咗對我都冇乜影響。」她認為嘉欣10強不入，可能與劇集太早出街有關：「志偉都講今年頒獎禮好公平，係網民、觀眾、同事去投票。」又否認兩人不和，認為大家是大人，不會出現「小學雞」問題，將來合作也不會有芥蒂。

周嘉洛首演劇集《痞子殿下》即殺入視帝10強，在台上笑指「攞同唔攞都係遲早嘅事」，事後受訪時，他解釋大家錯重點，後面那句「平常心享受工作」才是重點。陳山聰則憑《金宵大廈2》爭視帝，他覺得那是其代表作之一，憑此入圍更具意義，若憑《超能使者》攞埋「最受歡迎電視男角色」當然開心。提到《十》劇在10強中有如銷聲匿迹，他說：「可能年頭播比較蝕底，唔緊要，Shaun上年都攞咗視帝啦！」而Shaun亦大方表示：「上年已經攞咗，公司上年已經畀咗肯定我，戥佢哋開心。」

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