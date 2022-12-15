孖衛蘭開始報佳音　鍾舒漫上台唱歌仍有壓力

歌手鍾舒漫、鍾舒祺（Sukie）及衛蘭（Janice）昨晚擔任新進音樂人的作品展參與歌手，早前飽受失聲之苦的鍾舒漫，問到再上台唱歌有否壓力？她說：「唔係完全零壓力，係有正常上台唱歌嘅緊張，係興奮嘅緊張。」並透露明年將計劃出歌，本身有一班好好的團隊合作相當愉快，她與妹妹都會各自出歌。衛蘭就表示尚未知道會否出席年底頒獎禮，工作要等公司安排。

聖誕未到，原來她們已經開始報佳音，鍾舒漫透露與Sukie和王君馨出席布道會，初時以為Janice要工作，誰知Janice突然驚喜現身，一起報佳音。Janice稱聖誕新年將會有多個聚會，笑言會收緊飲食，上周已勤做健身。鍾舒漫表示28日會與王君馨和衛詩等做一個跳舞騷，故要節制飲食，為了這個騷聖誕將不能大肆吃喝。Janice準備聖誕親自下廚給屋企人，Sukie稱近兩年父母都不在港，大時大節都未能一起慶祝。

歌手許廷鏗（Alfred）受訪時稱開心看到下半年娛樂圈很暢旺，他自己年底也會在九展舉行《in the round》演唱會，近日防疫措施逐步放寬，期待能全院滿座：「19年體驗過紅館騷，好掛住坐滿人，開晒手機燈嘅畫面，我都希望再開紅館騷。」至於年底的演唱會，是他自組工作室後，首創以演唱會形式舉行的新碟發布會，將採四面台設計，笑言是任性表現：「想觀眾有心理準備，演唱會裏面有好多新歌，有部分尚未出街，會有驚喜。」他稱昨晚合作的全部是未來樂壇的中流砥柱，他自己的新專輯也有一半是跟新世代合作，開心能夠認識更多新的音樂人。

他稱今次演唱會並無刻意修身減磅，笑言現在才開始減也太遲，承諾若將來再踏紅館的話，定會積極修身，但並非為騷肌。但近日忙於練舞就深感壓力，因為粉絲覺得他在新歌《假面具》MV中舞姿好有型：「大家好期待我演唱會點跳，但其實MV我只跳咗一part，跳全首有壓力，希望唔好令粉絲失望，少少信心，能夠跳晒全首就當係新年禮物。」Alfred透露現跟新排舞師WinWin合作，指WinWin有讚他跳得好，「其中有個16歲Dancer問我以前係咪學過跳舞，（轉做跳唱歌手？）我唔小心行咗去跳唱添，希望攞番個跳唱新人，哈哈！」