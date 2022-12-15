跟日本節目　保暖着法輕鬆Get

天氣終於寒冷，而且非常寒冷，據天文台的天氣預告話，星期日及星期一更會跌到低於攝氐10度，真是不凍則已，一凍驚人。為了抵禦寒風，相信不少人已經出動頸巾、保暖衣、厚衫、羽絨等「重型裝備」。不過，如果想達到最佳的保暖效果，着得多不及着得啱，日本有兩個電視節目曾經分享過不同的保暖穿衣法，一齊埋嚟睇睇！

【掌握戴頸巾最佳方法】

頸部是人體其中一個血管密集但脂肪層薄的部位，若然保暖得當就可促進血液循環，達到全身保暖之效，故頸巾甚至其綁法在冬天都有較佳的「致」暖功效。

日本節目《この差って何ですか？》曾實測了三個常見的頸巾綁法，包括雙圈綁法（頸巾掛在頸上，兩端交叉放在後方）、環扣式綁法（頸巾對摺掛在頸上，把尾端放入洞中）和領帶卷綁法（把頸巾一長一短掛在頸上，以長端交叉疊在短端上，然後向內翻出），最後發現這3種綁法中，以環扣式綁法保暖效果最佳，原因是其重疊的次數最多，比其他兩種綁法多兩層保護，可有助阻擋冷空氣從外而入。

【4件衣服保暖穿搭法】

除了頸巾外，基礎的衣物保暖亦不可掉以輕心，首當其衝保暖內衣一定要穿在親膚的最底層，才能留住或產生熱能，同時尺寸過大或過小都不合適，以貼身為佳。

日本節目《R的法則》曾做了一個有關保暖穿法的小測試，結果發現穿得太多反而會讓體溫急升致出汗，而排出的汗水會吸熱，令體溫不升反降。節目中教授了「4件衣服保暖穿搭法」，即只穿4件衣服就可達到保暖的效果。第1件是貼身的發熱內衣，讓人體散發熱力。第2件選擇較鬆身的衣物，而第3件則是較鬆身且手袖較緊的樽領衣物，這兩者都是為了讓衣服間留有空間，讓熱力流通。至於第4件就是外套大褸，以留住熱空氣。