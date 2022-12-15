高層換人新計劃　亨利卡維爾空歡喜冇得回歸做超人

自2013年起飾演DC超級英雄「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），之前與華納兄弟電影公司無法得到共識，續集擱置多年，直到狄維莊遜（Dwanye Johnson）主演的《黑亞當》（Black Adam）今年10月上映，亨利才於片尾再以超人身姿客串登場。他亦於社交網站宣布辭演Netflix劇《獵魔士》（The Witcher）後，正式宣布回歸做超人。可是華納兄弟公司合併成華納兄弟探索後，於11月任命曾效力DC對家漫威的《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）美國導演James Gunn擔任DC影業總裁，他昨日（14日）宣布將為超人寫新劇本，但不會採用亨利！

James於社交網站表示：「我們的故事將會集中在超人早年的人生，所以角色不會由亨利卡維爾飾演。但我們剛與亨利有一個愉快的會議，我們都是超級粉絲，與他商量了未來一些刺激的合作可能性。」

亨利亦於社交網站表示：「我剛與James Gunn與Peter Safran見面，各位，我要宣布一個傷心的消息。我將不會回歸飾演超人。我被電影公司指示在10月宣布回歸的消息，這是在他們被任命之前，因此我現在宣布這個消息並不容易，但這就是人生。公司易主是常態。我尊重這點。James與Peter有建立一個電影宇宙。我祝他們與其他參與新宇宙的人好運。對那些多年來支持我的人……我們可以消沉一段時間，但我們一定要記住……超人繼續存在。他代表的精神與榜樣仍然存在！我披上披風的機會已經過去，但超人所代表的永遠不會消失。與你們一起的旅程充滿樂趣，願未來步步高升。」