自爆睇波扭傷頸轉移視線　黃曉明疑送上門搵Baby

阿根廷周三（14日）凌晨於世盃4強，3比0大勝克羅地亞，順行晉級決賽，大家追住睇波唔願瞓，就連內地影帝黃曉明都係！佢尋日（14日）晒出一張美斯場上照片，開心恭喜阿根廷入決賽，又不忘為美斯加油集氣，不過佢就自爆因為睇波睇到太入迷，點知睇到頸都扭痛：「這幾天看球的時候突然發現自己希望哪邊進球，頭就會往進攻的球門方向一偏一偏的，一場球下來脖子都扭痛了。這是甚麼毛病啊，求藥方～」網友看到貼文紛紛留言表示「原來曉明哥也是阿根廷的粉絲」、「這難道就是傳說中的沉浸式看球。恨不得自己親自上」亦有網友不忘關心佢頸椎傷勢，叫佢唔好太入迷。

當大家都為佢嘅傷勢擔憂時，點知就有內地媒地見到佢前妻、當紅花旦Angelababy，現身在上海所住小區，當日晚上仲見到黃曉明同friend聚餐結束後，就坐車返去Baby所住嘅小區入面。第二日，Baby再以一身休閒打扮去到公寓外，等保母車準備外出會友。佢兩個自年初宣布離婚後，就各自傳出新戀情，點知今次二人前後腳出入同一個社區，即令二人復合傳聞引爆網友好奇心，懷疑佢哋分手唔斬纜！