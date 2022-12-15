陳奕迅分享演唱會花絮　參觀花牌要拎紙巾

「吹神」陳奕迅（Eason）自本月9號展開共25場紅館演唱會後，「#Eason演唱會」成網上熱話，連日來在社交平台不斷被洗版，其經典歌瘋狂被loop。Eason在台上表現逾100分外，其實台下的他亦相當可愛。

在其官方平台上，最近update了「紅館後台日常之搞乜花臣」的後台花絮片，由他親身帶歌迷進人「閒人免進」的後台。原來Eason除是「唱得之人」更是「惜花之人」，在開騷前，他專程參觀圈中朋友送上的花牌，在一排排花海中，他逐個花牌仔細欣賞並拍照留念，當他看見張學友、謝霆鋒、張敬軒、郭富城及小美、李克勤夫婦，還有林家謙送上的靚靚花牌時，就駐足細看，還眉開眼笑，隔住口罩都睇得出其得戚表情，他邊影邊說：「嘩，勁呀呢個！胡…，阿仔呀、軒公…。」

期間他突然雙手擺後，神情凝重地問：「有冇紙巾呀？」之後就見他細心地親手用紙布去抺花，他又說：「唔係呀，一畀人掂到啦，就好大鑊架，會甩色，成隻手會抹唔甩架，佢剛剛開（花）呀。」相信「未臨老入花叢」的喜悅感令他high爆，所以又情不自禁在花牌前狂擺「超人甫士」，更一度開心到飛起，狂跳開心舞，在入化妝間準備開騷前，沿途餐飲部時，他又主動跟兩位靚姐揮手打招呼，更暴露了是日餐牌有ABC餐揀，其中一款是「咖啡牛肉飯」，證明Eason對工作人員好貼心，紅館開工飯並非只得獨沽一味咁「寡」。不過網民留言大讚他「好Q」、又有網民問「邊個係阿仔？」，另有網友答咪係「謝霆鋒」囉。