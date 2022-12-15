冬至美饌　豐盛中菜團圓

當大家焦點都在聖誕節時，別忘記在此之前還有冬至，對長輩來講冬大過年，這個日子最緊要齊齊整整食餐飯，坊間很多中菜廳特別推出冬至菜式，無論大人或小朋友都啱食，想於冬至團圓，都有得揀。

創意滋補

每年冬至聚餐，菜式可能大同小異，有時也可以來點新意。中環摩登中菜餐廳唐述於現時至2023年1月20日晚市推出10道菜「冬至‧團圓」嘗味套餐，當中包括一系列創意和滋補菜式。熬煮8小時的燉椰皇翅湯，暖胃補身，時令的茅台雙冬遼參羊腩煲，加入日本關東遼參，口感十足。啖啖肉的金匙八寶雞，連匙羹都可以吃落肚。啖啖肉的水晶玉蟹鉗，配自家製手拉腸粉和櫻花蝦汁，鮮味無比。其他還有15年古越龍山西班牙紅蝦、乾鮑魚扣花膠等，加指定價錢可配特別調製的冬日滋補藥膳雞尾酒，最是滿足。意猶未盡的話，還可另外點選季節限定的太極黃鱔山瑞羹，滋陰補血。

多樣選擇

餐廳除有度身訂造的冬至餐，更借機推出新菜。好似尖沙咀香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒於12月22日推出只此一晚的8道菜冬至套餐菜單，當中包括椰皇水牛乳鮮茨實燉花膠、野百合鳳眼果炒東星斑球、欖豉老陳皮陳材粉蒸蟶子皇、菊花石榴雞和金華肘子大芥菜等，同時間，餐廳同時推出應季限定菜式，如本地臘味煲仔飯、遠年陳皮太陽蛋和牛鬆煲仔飯、胡椒荷包鱔、花膠羊頭蹄羹、古法枝竹羊腩煲和脆皮糯米雞等，想加菜話都無咁易。

惹味開胃

氣溫下降，微辛香和濃味的菜式是一個好選擇。Aqua Restaurant Group 2間中菜廳都會提供冬至菜單。尖沙咀胡同於12月16日至22日推出冬至晚宴，頭盤有惹味的松露鮑魚、山葵花枝和口水雞，主菜有麻香十足的花椒金湯桂花魚和彈牙的豉油皇煎虎蝦，最後以椰汁石榴糕和酒釀丸子作結。中環的The Chinese Library就於12月22及23日供應冬至晚宴，當中包括胡椒雞湯小籠包、娘惹咖喱角等小點，滋補的天籽蘭花海參燉螺頭、脆口的香酥珍珠蟹盒、軟綿入味黃燜原隻花膠筒，鮮味的雞油菌炒星斑球和葱油脆皮雞配脆丸子飯糰等，大家可按喜好選擇。

即減優惠

和大班親友冬至團圓預算一定要計清楚，若然有優惠更吸引。茶皇殿在12月推出冬至歡樂全包宴，菜式包括鴻運乳豬全體、卡邦尼或上湯波士頓蝦伊麵、紅燒花膠海皇翅、金沙脆蝦、清蒸大海虎杉斑和醬燒農家走地雞等，於指定日子惠顧全包宴，半席減HK$150，全席減HK$300。