譚旻萱恨拍女版《季前賽》　自爆食物中毒險缺氧

文青女神譚旻萱（Mandy）今日（15日）出席活動，談到她有份參演的ViuTV劇《季前賽》中有不俗表現，獲外間不少讚賞，問到可會想再拍劇？她興奮表示：「想呀！最想再拍打籃球，拍套女版季前賽，可以一路打籃球一路拍嘢最開心！季前賽我只係拍咗一日，見大家拍得咁開心，心諗如果日日可以咁樣拍我都會開心死。（要同你一樣咁打得有邊位人選？）圈內女仔就唔知，男仔之前同Jay Fung打過，佢好勁。（想同Mirror姜濤Edan再打？）好呀！Stanley好厲害。」

心癢癢想再拍劇的她，表示一直有修讀戲劇課程：「以前有自己報，依家公司有安排同其他藝人一齊上。」她指課程剛完結，但自己因身體不適而錯過了最後2課：「以為自己中咗Covid，所有嘅病徵都好似，後來發現可能食物中毒，因為我嘔晒就冇事，但嗰兩日真係非常虛弱，喺地鐵站差啲想Call急救，太想嘔跟住好缺氧，唔係好企到，不過最尾都係自己捱返去，費事麻煩到大家。」她表示事發前兩天跟友人BBQ，懷疑因此出事，但亦笑言因禍得福，因身形頓時清減不少：「食完就嘔完全吸收唔到，個腩腩都冇咗。」