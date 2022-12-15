靈敢侶情：為何要省去雲呢拿？

這個烘焙壞習慣，你一定試過——將食譜中的雲呢拿省去。

可能是大部分食譜所用的分量都太少，一般是1/4至1茶匙，加上價錢不便宜，於是，雲呢拿經常被烘焙新手忽略，誤以為不放沒影響，但其實，在蛋糕、雪糕、曲奇中，雲呢拿可以增加成品的香氣、遮蓋麵粉味、加強甜味，所以，食譜作者加得進去，真的有原因。

香港市面上，常見的雲呢拿產品有：提取物（Extract）、精華（Essence）、醬（Paste）、莢（Pod）、粉（Powder）。當中，以雲呢拿莢最貴，我的教室用的，批發價要90元一支，雖肉赤，但整支濕潤、柔軟、飽滿，看着心軟。拿一支，從中間切開，將籽刮出，香氣撲鼻，剩下的皮，放進沙糖罐裏，便成了雲呢拿糖。待味道散了點，用來浸雲呢拿提取物，浸完了，皮烘乾，打成粉，便成了雲呢拿粉。毫不浪費，才對得住快要絕種的雲呢拿。

便宜一點的，是雲呢拿醬，約2元1克，以提取物加粉製成，有些會加酒和糖，比提取物更香。至於提取物，約1元1克，用雲呢拿枝加酒浸製而成。

最後，就是精華Essence，這名字常被誤以為是取雲呢拿最精美和精粹的部分，但它的成分其實只是人造香味劑，並不含真正的雲呢拿，所以價錢十分便宜，一瓶才廿多元。

下次想省去雲呢拿，可以將食譜中的液體糖改成楓糖漿，或加入少許冧酒、白蘭地，以補足香氣。如果想把食譜味道改變，可以加入柑橘屬水果的皮、或將液體改成咖啡、或加入香料粉，如肉桂、小豆蔻、玉豆蔻。

無論如何，都不應該直接省去，誰回答你「可以不放」，若非不懂，就是在敷衍你。

我有浸Vanilla Extract的習慣，至今已浸了20瓶，每瓶700毫升、放入30支Vanilla Pods，我還會繼續浸落去。按今天的價值，每瓶三千元，但不賣不送，只供學生使用。我已經想好了，他日百年歸老，雲呢拿應該已經絕種，到時將剩下的納入遺囑，送給學生的仔女，讓他們嘗嘗地球以前的美好時光。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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