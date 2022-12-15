造星V︱陳蕾做導師唔敢講真話　On仔嗌選手騷腹肌

ViuTV真人騷《全民造星V》受到MIRROR紅館墮屏事件影響而押後舉行，今日（15日）在一遍爭議聲中開始面試，今屆重回首3屆一樣只選男生，而今日亦同時宣布陳健安（On仔），馮允謙（Jay）、陳蕾和舞台劇演員韋羅莎會擔任導師，他們分為AB Team兩組，On仔和陳蕾同組，馮允謙和韋羅莎帶領另一組。他們今早已面試數位參賽者，全日會見40、50人，並已預留5日，稍後更有海外參加者。

On仔表示每一季造星都有睇，當時以觀眾角度都會對導師好多批評，現在自己做導師感覺好緊張。陳蕾就表示不知如何作準備，好想講真說話，但又驚傷害到參賽者，變乞人憎，都有包袱。On仔表示已和監制花姐開過會，自己想好似朋友般陪伴参加者，做到亦師亦友：「覺得係好大挑戰，節目長達3至4個月，對住班未來樂壇種子，好大責任。」

陳蕾與On仔同樣注重參賽者才華外，更着重人品，不囂張會加分，問到可會做惡導師？她笑說：「剛剛見咗幾個，覺得自己太善良，畀分較其他人高2級，要收緊啲。」On仔表示開始見到乞人憎會講「麻麻哋」，現在會講「呢個唔得」，問怕唔怕整喊人？On仔笑言「喊控制唔到」，陳蕾就會先安慰對方。問陳蕾揀人標準會否參考師弟、《造星2》亞軍張天賦（MC）？她笑說：「咁又唔得，搞到標準太高，好大壓力喎！不過見到個有少少MC影子。」On仔爆好多人選唱《記憶棉》，及有好多混血兒，直認會睇外型，他大爆有參賽者面試用半裸照，初時擔心照騙：「又冇叫佢除衫，但有叫佢拉高件衫睇腹肌，證實吓！」