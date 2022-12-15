出道2個月就有錢賺！NewJeans買禮物孝順父母

今年8月1日出道的韓國新人女團NewJeans，是由曾在SM事務所擔任創意總監、ABOR事務所老闆閔熙珍親手打造，她們的出道歌《Attention》及《Hype Boy》唱到街知巷聞，成軍短短4個月已經接下5個廣告，5名成員昨晚（14日）亮相「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的節目《劉Quiz On The Block》，閔熙珍亦有受訪。

18歲成員Minji指她們早於2年前便開始排練《Attention》的舞蹈，即使聽了2年仍沒有聽厭，所以知道大家肯定會喜歡，而在江原道春川市長大的她指自己在春川市時已很有人氣，到了首爾時亦很出名，收過很多間事務所的卡片。

問到組合的人氣秘訣，閔熙珍說：「其實我本身就有預感，當然壓力還是很大的，我是因為成員們的夢想而開始這份工作的，感覺我要負起責任，我和她們的父母談了很多，他們還叫我做『韓國的媽媽』，看着NewJeans，我就像生BB一樣，會忍不住流眼淚。」她又指因為NewJeans的音源和唱片成績都很理想，所以在經過第3季度的結算之後，成員已經收到音源收益。

問到她們第一次有收入後買了甚麼，隊中最年長的Minji說：「我買了禮物送給爸爸媽媽。」年僅18歲的Hyein則買了戒指獎勵自己：「那隻戒指要90,000韓圜（約550港元），之前我一直好想買，但不好意思叫媽媽買，今次終於可以用自己賺的錢買，所以好滿足。」