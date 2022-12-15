聖誕Party Games　趕走ByeBye肉

聖誕節就到，一班人開Party想炒熱氣氛，又想同新朋友破冰的話，玩Party Game是最佳方法！今次就同大家搵來多款派對電子遊戲，運動、音樂、益智類包羅萬有，其中Switch健身體感遊戲《Let's Get Fit》提供100種運動訓練，齊齊同老友們笑住趕走ByeBye肉！

運動類

百款訓練

Switch擁有不少健身遊戲，《Let's Get Fit》正正支援平台的Joy-Con陀螺儀感應器功能，玩家透過隨附的「專用運動固定帶」把手掣綁在手腳，遊戲便能感應並認知玩家動作，幫助維持正確、穩定的姿勢。運動訓練多達100項，包括跑步、深蹲、捲腹、開合跳、核心訓練及瑜伽等等，並提供初級、適中或困難模式，無論是初學者或健家專家都照顧周到。遊戲設有4位虛擬教練，他們會在過程中監察及指導玩家每個動作的準確度和幅度，配合中文語音及字幕，恍如家中私人教練！遊戲又可自訂健身課程，也能選擇自己想要鍛煉的部位，透過「挑戰」來進行每日訓練，並提供日曆形式的「計劃」方便管理個人運動狀態。完成各項挑戰有成就和獎盃，開Party時可互相比併，數據也會上載到線上排行榜，跟世界各地玩家較量排名！

北斗健身

虛擬健身教練大家見得多，拳四郎同你訓練又試過未﹖《健身拳擊 北斗神拳 ～你已經瘦了～》就是這樣的Switch健身遊戲，故事主人翁拳四郎及他的宿敵們將化身「導師教練」指導玩家，提供日常訓練、自由過招與激鬥玩法，玩家跟隨指示適當時候揮拳，就能趕走贅肉！本作還收錄了「戰鬥模式」，玩家要配合節奏揮拳打倒各種宿敵，成為末世紀健身霸主！

音樂類

喪跳韓曲

《Just Dance舞力全開2023》帶來40首新歌，包括熱門金曲、網絡瘋傳歌曲和原創歌曲，當中更包括人氣男團BTS的作品。跳完有點數獎勵，以此解鎖頭像、背景、徽章及舞者卡片。新版加入全新藝術風格和重新設計過使用者介面，並首次對應線上模式，支援Switch、PS及Xbox跨平台遊玩，讓玩家與5位朋友一齊勁舞！

音樂技擊

《搖滾之神 豪華版》敍述搖滾之神復活了全宇宙的傑出音樂家，並命令他們以音樂互相較量。遊戲以一對一方式進行，12位角色各有獨特的聲音攻擊及必殺技，玩時音符會從畫面兩側出現，點擊相應按鍵即能攻擊，撳得愈準攻擊威力愈大！此作收錄超過40首原創歌曲，提供PS4、PS5及Switch版本，並支援線下線上多人對戰。

益智類

加菲派對

《加菲貓千層麵派對》早前於PC、PS、Xbox及Switch多平台推出，玩家可從加菲貓、歐弟、加菲貓女友阿玲和長得很像加菲的灰毛中選擇一個角色，一起進行超過30款迷你遊戲，例如鬥牛、障礙賽、掟雪球、高爾夫球及射擊等等，贏得最多為之勝出。單機最多供4名玩家齊齊玩，也設有練習模式及世界巡迴賽模式，一個人或多個人都玩得盡興！

精靈賽車

《藍精靈賽車》暫時由Switch獨家推出，玩法似馬里奧賽車只是角色全換上藍精靈12位角色，每一位都有專屬高卡車及的特殊道具。賽道共有12條，全部來自故事世界，例如村莊、森林、水壩、沼澤等，玩時除了鬥快還要借助沿途寶箱或捷徑來增加勝算。遊戲可透過單機分割屏幕進行多人遊戲，最多支援4名玩家！