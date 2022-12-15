【營事檔案】螺絲酸辣湯　惹味小吃

酸辣湯是源於四川的湯品，但為人熟悉的也有在台式餐廳或水餃店中的酸辣湯。 酸辣湯常見主要食材包括筍、冬菇、豬肉絲、蛋花、木耳、豬紅、豆腐等等，最後以粟粉勾芡成羹狀，並加上醋、胡椒粉及麻油調味。最有趣的是，酸辣湯的辣味並非來自辣椒，而只是單單靠胡椒粉的辛辣！

螺片含維他命E

罐頭螺片一般以鮑汁長時間烹調，由於炆煮後口感與鮑魚相似，因而經常成為低成本代替鮑片的食材。罐頭螺片免卻了處理新鮮螺肉繁瑣的步驟，又能保證口感軟滑，十分適合切絲後加到酸辣湯中提鮮。螺片還含有豐富營養，例如維他命E、維他命C及蛋白質等，維他命E可維持免疫系統運作正常，以促進人體代謝。

胡椒可抗氧化

胡椒包括黑胡椒碎、胡椒粉等，常配上鹽一起為食材調味，如胡椒蝦、胡椒豬肚湯等等。然而，胡椒的功用不止於此，它更能為我們的身體帶來益處。胡椒中含有一種物質名為胡椒鹼，是一種抗氧化劑，可減輕自由基對身體的傷害，延緩因老化而出現的疾病。

【螺絲酸辣湯】

材料：

罐頭螺片 1罐

紅蘿蔔 半根

乾冬菇 4朵

荀 半根

調味料：

雞湯 150毫升

水 200毫升

醋 3湯匙

薑 1片

胡椒粉 適量

做法：

1.先將乾冬菇浸發、紅蘿蔔去皮後切絲備用。

2.螺片、荀切絲，備用。

3.鑊中爆香薑片，加入紅蘿蔔絲、荀絲、冬菇絲、水及雞湯煮沸。

4.最後加入螺片、醋及胡椒粉調味，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。