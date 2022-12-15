王菀之人生第一次　親譜管弦樂章

歌手王菀之在音樂路上又有新突破！她將於明年5月份一連2星期，做2個不同類型的音樂會，第1個是於明年5月12日及13日，聯同香港管弦樂團合作3場，特別之處，是她升呢為管弦樂作曲家，屆時樂團會演奏她人生首個管弦樂作品！她說：「世界上女性作曲家為數不多，我能夠做到成為其中一個，我覺得好開心，能夠親自創作管弦樂章，亦是我從小的夢想，弦樂作品係好難寫，如果真係要同流行曲比較，我覺得難好多倍，需要的造詣同複雜程度，超乎想像。我的第一個全管弦樂作品，編織這個夢想，整過創作過程長達3年多。」

王菀之說過去數年不斷實踐藝術計劃《The Missing Something》，旨在探索生命裏有所缺失帶來的反思，計劃的第一章是「The Pink Room Experience」，反思標籤文化；第二章是分享感恩哲學的裝置藝術展《會唱歌的畫布》，她說：「當時寫了一些管弦樂章，配合裝置藝術，再延續至這次的第三章，以音樂呈現自己的詩作：『我不肯定咖啡要配甚麼:冰島、那個鋼琴，還是你的畫像? 』，好開心第一次親寫的管弦樂章，可以由香港管弦樂團演奏，真係好榮幸。」至於另一個音樂會的內容，她只說是顛覆聲效體驗，詳情稍後公布。

另外，早前有傳王菀之已經離開合作多年的寰亞娛樂，並以獨立歌手路向發展，更有歌迷在網上搜得現在她的經理人公司，就是她名下的「Ivana Music Limited」，更有歌迷猜她簽了「木火娛樂有限公司」。對此王菀之說的確已離開寰亞唱片：「大家是和平友好關係下分開，最近我在忙着籌備很多項目和計劃，所以沒有向外間講太多新轉變。在寰亞已經十四年了，心裏非常感激，特別是林老闆，有很多同事都依然是朋友。暫時我會做獨立Artist，有更多夢想想實踐，未考慮簽任何公司。」