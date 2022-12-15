黃妍癡心錯付渣男　嚇怕愛情推個妹去相睇

創作歌手黃妍新唱腔演繹年度壓軸作品，新歌《心的全部》圍繞村上春樹的文學風，與上一首《7月24日大道》互相呼應，歌名來自香港一本詩集內的情詩，早前她為新歌宣傳，「本身個心好完整，但分咗一半畀你，你又唔珍惜，於是再分，最後得番32分之一咁細，係好慘！」她直言歌曲有種恐怖的感覺，練歌時會心酸流淚。

作品也是自己的經歴，曾經癡心錯付遇上渣男：「Feel到佢出軌，不過無證實，大概估到，算唔算？以後拍拖就會好小心，考慮好多嘢。」直言每次分手都好hurt，像少了半邊心，問是否經常被飛？她說：「係感情淡咗分手。」

現在單身的她，全副心機放在工作上，無奈父母經常催結婚生仔，感受壓力，尤其媽咪會相約相睇對象，黃妍每次都會推妹妹代她相親，她說：「我連出街都唔鍾意，梗係唔鍾意相睇，最驚交際，（妹妹去完有冇成功？）梗係冇成功，只係媽咪覺得好。」她的擇偶條件要求對方一定要體諒她是工作狂，及一定不會同圈中人拍拖：「我好易呷醋，我要安全感，呢行好多靚仔及條件好好男仔，我就冇安全感。」

早前她到英國旅行，本身想在當地Busking ，後來變成在英國開音樂會，分別在曼城和倫敦兩地，感覺好正，有當地的香港人更連睇兩場，令她十分感動，「好開心，有幕大家一齊大合唱《天光前》，佢哋眼神好親切，好窩心。」

妝頭:Jessica Chan/Alex So @ The Attic