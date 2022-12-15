江嘉敏擦鞋揀公司附近上車　趁機表忠：未來50年都喺度

由鄭裕玲（嘟姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持的節目《樓價有得估》，載譽歸來添食4集，今晚（15日）播出一集主題是「上車盤」，嘉賓為江嘉敏與劉穎鏇，對戰何依婷及蔣家旻。問到四位女神會選擇哪區上車時，江嘉敏即抵死「表忠」：「應該都係公司附近，未來50年都會喺度。」認真識做。是集其中一條問題，問到大角咀老牌屋苑與粉嶺半新屋苑相比，哪個呎價較高，Leonard即以揀女友做比喻：「揀樓好似揀女朋友咁，除咗四正之外，樓齡都好緊要。」在旁的嘟姐聞言即嬲豬謂：「依家咩意思呀？邊個坐喺你隔籬呀？好多𡃁仔都鍾意我架！」轉數快的Leonard即硬兜：「你係女神，唔係女朋友。」場面搞笑。

至於明晚（16日）播出一集的主題是「換樓家庭」，嘉賓為張頴康與麥雅緻夫婦，對戰區永權及賴慰玲。張頴康回答問題時看似對樓價相當熟悉，嘟姐見狀忍不住追問：「你哋係咪成日睇樓？」麥雅緻聞言直認不諱：「睇樓係一個節目嚟。」媽咪級的賴慰玲則透露最近正研究不同校網，為子女讀書鋪路。

除此之外，節目亦有走訪了《潮什麼》系列主持梁芷珮的星級家居，梁芷珮自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，嘟姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」