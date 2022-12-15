陳奕迅爬上舞台最高點　「落山」時差錯腳險生意外

昨晚（14日）在紅館舉行第5場《Fear and Dreams》演唱會的陳奕迅（Eason），繼續落力演出，而《黑夜不再來》一曲更唱至第5個版本，觀眾超級熱情如火，尤其Eason唱快歌，觀眾已站立狂呼，並開着手機燈打造滿天星海為他打氣，令Eason在安歌部分感動得雙眼通紅，忍着淚唱《K歌之王》，返後台後更要冷靜一會才能平伏情緒。全晚被歌迷熱情融化的Eason，也差點忘詞唱，期間他不斷爬上舞台最高位置跟山頂朋友打招呼：「我聽到你哋話想望真啲，我都想望真啲大家！」唱到《七百年後》Eason「落山」時，差點於樓梯差錯腳，幸好及時保持平衡不致跌倒，他笑說：「你哋真係太勁，搞到我都亂晒呀！真係！哈哈哈！」

一口氣唱了29首歌後，Eason終於停下來發揮「吹神」本色，他笑說：「你哋真係好勁。我想問吓大家會唔會每晚上網喺到搜尋個騷有咩睇？」有觀眾答：「睇呀。晚晚睇！」Eason續說：「我就唔睇嘅，唔怪之得你個樣咁攰啦你。哈哈哈！其實最緊要係咩？最緊要係依家！Now！咁早知幾冇癮...」此時有觀眾高聲回覆: 「唔會呀...」Eason笑說：「知喇，2D、3D唔同嘛，咁剩係睇Encore囉，Encore可以睇，因為每晚唔同嘛，我聽講，哈哈哈.....」

之後Eason返回舞台的樂隊位置用酒精噴手，更作狀噴口：「唔知點解呢....幾年慣左呢樣嘢... 75%酒精！我醉喇... 」此時他靜下來正在想要說甚麼時，又有觀眾狂叫，他說：「我明喇，我知你哋點解一定要叫，原來真係忍唔到！我都好想近啲大家，好可惜我唔係做緊talk show ，有時我真係要好集中，但係隔住個耳機睇到你哋個口郁郁吓喺到叫，搞到我都失魂落泊，多謝你哋特登搶飛入場，花時間大家可以聚吓。」

由於昨日開始取消免掃描安心出行，Eason又忽然問觀眾：「你哋入場重有冇『嘟』入嚟？」有觀眾答：「唔使『嘟』啦！」他才醒悟：「係喎，依家剩係『嘟』針卡...有冇一個唔係好慣嘅心態？做咩唔『嘟』我，『 嘟』啦....哈哈。其實，『嘟』唔『嘟』都好啦，有啲嘢慣咗啦。即係好似我唔出聲，就有人會無端端即刻大叫EEEEEEE神！咁鍾意叫，嚟啦！一齊起身，再大叫啦。」