辻井穗乃果 J奶長舌婦

聽到「長舌婦」呢個稱呼，好多男士都會耍手兼擰頭，事關呢種女人把口唔收，最鍾意將是非當人情，但其實真正嘅長舌婦，應該係指條脷又長又靈活嘅女人，唔止唔會乞人憎，仲會令男人如癡如醉。正如今期「世界Cup」主角辻井穗乃果，就係日本AV界中出名嘅長舌婦，並憑住靈活嘅舌功征服唔少男優呢！

長身巨乳妹

相信唔少AV迷同小弟一樣，仍然懷念引退咗十年有多嘅綾乃梓，事關身高有成5呎10吋嘅佢，係一代長身癡女，個樣夠索又夠姣，對G奶仲要大得嚟又唔假，係好多男士夢寐以求嘅惹火尤物！其實日本AV界人才輩出，唔使怕冇高妹睇，好似今日為大家介紹嘅辻井穗乃果，雖然高度唔及得上綾乃梓，但都有成5呎7吋高，喺現役AV女優中算係傲視同群，而且身材高挑之餘，凹凸有致，心口有對J Cup天然巨乳，個樣亦生得明艷照人，絕對有條喺AV界大紅大紫。

舌功無得彈

出身於東京都嘅穗乃果，喺2019年開始拍AV，因為生得夠高又好波，唔少人都會將佢同綾乃梓比較，甚至令人諗起有「人類最強BODY」之稱嘅沖田杏梨。話時話，喺出道初期，穗乃果嘅演出含蓄斯文，確係冇呢兩位癡女咁激，但經過一番浸淫，家陣已經唔同晒，對住一班男優往往表現得如狼似虎，堪稱新一代癡女系嘅代表人物。值得一提，穗乃果唔止床上動作靈活有勁，條脷更加係佢嘅秘密武器，唔止比起其他女優長，仲好似蛇舌咁靈活，最叻向男優嘅敏感地帶進攻，令觀眾大呼過癮！