魏浚笙拍廣告講唔停　吳浣儀大讚：唔做綜藝浪費咗！

藝人魏浚笙（Jeffrey）、吳浣儀及駱應鈞日前在昂坪360拍攝廣告，並飾演一家人，拍攝期間有市民要求合照，他們亦來者不拒盡展親民，魏浚笙更不時落足咀頭氹兩位前輩：「我細細個都有睇佢哋啲戲，最鍾意睇浣儀姐做《我和殭屍有個約會》，真係睇到好熟！之前拍《百萬同居計劃》我同浣儀姐都有份，但係冇機會同場演出，呢日把握機會同兩位請教吓啲演技。」

吳浣儀則大讚魏浚笙演技好，笑言怕被對方趕上，要進修一下演技：「之前未有機會欣賞佢嘅演技，呢日發現佢做戲非常之好，可以話係收放自如，只要畀佢不停講嘢就可以，唔做綜藝真係浪費咗佢嘅天分。（覺得佢「吹水」能力好強？）佢講嘢真係冇得彈，唔可以唔畀佢講嘢。」

近年甚少亮相的駱應鈞，說與吳浣儀相識數十年，但從未曾做對手戲，笑言這個廣告是「遲來的」感情線：「香港地方好細，大家都會識大家，所以一埋位就可以拍，唔使特別交流嘅！（早排唔舒服要做手術？）其實呢排我一直都留喺香港，偶爾有拍電影，只係之前做訪問講起做手術，搞到大家誤會以為我有咩唔舒服，其實係好多年前嘅事喇，依家希望疫情冇晒，大家多啲工開。」