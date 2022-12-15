車房變炮房 慾火一撻即着

慾火一旦撻着，乜嘢荒唐嘅事都會發生，莫講話玩車震，就連車房都可以變咗春色無邊嘅炮房！你以為係幻想嗎？有四仔片廠出手，再淫亂嘅畫面都會喺大家眼前出現！

嘴炮得逞

點解會喺車房度偷食？睇咗呢套由6AM Studios製作嘅《Displays Of Public Affection》，你就會明白「情到濃時」係最好嘅解釋。影片由Chloe Delaure、Tammie Lee、Jasmine Jolie等多位癡女脫星演出，故事簡單到爆，話說佢哋拎咗架車去車房維修，遇上口甜舌滑嘅男技工，被撩得笑淫淫，身上乜嘢防線都被攻破……雖然劇情薄弱到冇朋友，但一班女星嘅演出夠晒放蕩，嗰班男星嘅嘴炮攻勢更加係強而有力，值得大家偷師。

蕩婦出場

以好色人妻為主題嘅「Slutty Wife Happy Life」系列，一直係片廠Brazzers嘅王牌，最新一輯已經係第12集，特別搵嚟Adriana Chechik、Nicolette Shea、Crystal Rush等多位當時得令嘅巨乳熟女參演，令人期待！今集故事發生喺一間全女班車房，呢班靚女技工平日勁懶散，但遇着型男上門整車，就會主動獻殷勤，務求可以早啲除下制服曳曳……講真劇情冇乜新意，但睇得四仔都係追求官能刺激，一班熟女脫星咁落力演出，已經值回票價啦！

秘密約會

以車房為主題嘅四仔，劇情通常係圍繞技工同客人之間點樣撻着，而呢套由Reality Kings炮製嘅《Built for Bangin' #5》，算係比較特別，因為佢係講緊一個關於偷情嘅古仔，而且演員陣容包括Abigail Mac、Adriana Maya同Kleio Valentien，個個都係外形一流嘅索女。故事講述呢班情婦係典型淫娃，每星期都會拎架車去特定嘅車房做保養，搞到情夫覺得事有蹊蹺，於是搵私家偵探調查，結果發現佢哋係搵藉口去車房偷食，結尾部分仲令人意想唔到添。