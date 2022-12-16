【是日通勝】

農曆十一月廿三

壬寅年 壬子月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：飾垣、平治道塗

忌：穿井、詞訟、開渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、27、40、47

幸運顏色：橙、紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

金牛座：財運欠佳，理財投資務必打醒十二分精神。

雙子座：事業運稍遜，收穫不似預期，士氣受打擊。

巨蟹座：運勢平穩，只要注意人際溝通，可遠離煩惱。

獅子座：謀事忌自把自為，多聽別人意見可走出困境。

處女座：破財風險大，平常心看得失，煩惱少好多！

天秤座：運勢好壞參半，遇到大小問題都要保持冷靜。

天蠍座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

人馬座：運氣勝人一籌，好好把握，為實現夢想奮鬥。

山羊座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

水瓶座：財運好到極，謹記發財要立品，勿只顧享樂。

雙魚座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）雞 小人多

鼠：易因錢財問題起衝突，有伴侶者要慎言。

牛：情緒不穩，容易因失控而陷入是非爭端。

虎：時來運到，遇上棘手問題也能一一化解。

兔：好運降臨，一分耕耘隨時換來三分收穫。

龍：易說錯話，得罪人也不自知，人緣急跌。

蛇：事業發展機遇陸續有來，要好好把握。

馬：說話偏激惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

羊：話頭醒尾，行動力強，工作如魚得水。

猴：正財運佳，對生意人有利，開單冇難度。

雞：是日沖煞，身邊多小人，謹記言多必失。

狗：運勢好轉，攜眷到郊外玩，感情可升溫。

豬：活力十足，不論做甚麼事都得心應手。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

紫微斗數八字面相出自華山派？

趙匡胤封賜華山給陳希夷後，他邀請了兩位好朋友到華山一起生活和吹水，更重要的是互相交流玄學知識，當中有一位是對面相學有深入研究的麻衣相法作者麻衣道人，另一位也是大家熟識的名字，就是子平八字創始人徐子平。

由陳希夷始創的紫微斗數，其十二宮與面相十二宮位的名稱是一樣的。紫微斗數的十二宮分別是：命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、交友宮、官祿宮、田宅宮、福德宮、父母宮。估計是陳希夷與麻衣道人在華山吹水互相研究而得出這些命名。

唐朝之前的八字算命是以年納音為命主，唐朝李虛中改以日納音為命主。五代十國尾到宋朝初，徐子平以日天干為命主，與其他七字的陰陽生剋關係，創十神：正偏財，正偏官，正偏印，食神傷官，比肩劫財。現在我們所用的八字算命，就是徐子平所創立的系統。

宋朝成立，3位大師已是老者，徐子平的八字應該不是在華山上創立。面相學早已有之，3位大師在華山，逍遙自在，流傳後世。