投資西片強化技術　古天樂繼續嘗新亞洲各地插旗

古天樂主演及投資的電影《明日戰記》在串流平台上架後，他接受美國電影新聞網站Deadline訪問，大談未來在泛亞洲與荷里活發展的大計！

影帝古天樂的天下一電影公司順應串流大潮流，將監製馬來西亞、泰國、南韓及台灣等地的劇集與電影，並已於內地、泰國及南韓成立辦公室，與當地監製人合作，計劃製作當地語言的作品。荷里活方面，他目前已投資並監製兩部荷里活電腦動畫《蜜熊仔維沃》（Vivo）與《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），他希望將來有更多投資機會，但主要目標是製作一些可以讓香港電影業加強新科技技術及經驗的項目。

古仔亦表示有興趣發展拍攝的虛擬場景與人工智能技術：「香港目前未有虛擬場景舞台，呢種技術可以為科幻片帶嚟新可能。我們想摸索嘅不止於科幻類別，仲有技術本身。如果喺香港建造虛擬場景舞台成本唔划算，我哋會飛到美國或澳洲拍攝。」

發掘新編導人才

其電影公司亦製作不少較小規模的電影以培育新導演及演員，他表示：「香港依家好需要發掘新編劇同導演人才，因為我哋嘅電影工業以往雖然好輝煌，但冇迎合年輕一代本土觀眾嘅口味。佢哋對國際知名嘅動作同罪案片類型冇乜興趣，所以我哋想開始發展貼近佢哋生活模式同經驗嘅電影。」談到疫情對電影業的打擊，他保持樂觀：「香港電影業去到最低谷，依家開始反彈回升，所以係最適合嘅時機去嘗試新事物同做實驗。我哋唔可以只重複舊公式。」