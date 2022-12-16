黎紀君領養金毛BB當中獎　愛犬處處求歡火速謝皮

「甜心女神」黎紀君（Christy）半年多前打算為歲半大的貴婦犬Blossom找個伴，在緣分安排下遇到7個月大的金毛尋回犬Rafa，她笑言當中了六合彩，皆因男友早已期望可飼養此品種：「收養前男友仲話想要BB，我就叫佢死心啦，因為健康嘅金毛尋回犬BB唔會冇人要，點知幫Blossom剪毛嘅姐姐急Call我，話有隻金毛BB想搵人要。當時我即刻飛撲去見佢，一見就鍾意！」問到Rafa被棄養的原因？她指據說是上一任主人的女兒對毛髮過敏，加上Rafa當時因飲食問題致腸胃不適、四處便溺，其主人就決定轉送他人。

Christy起初要照顧抱恙的Rafa，可謂勞心勞力，每次回家都要做足心理準備：「佢大小二便都由我善後，一入家門就會諗有『大事』要我親手處理。同埋我成日掛住佢，所以除咗開工都唔會出門，冇晒私人時間。」幸而經過治療及兩口子的悉心照料後，Rafa逐漸由瘦弱的BB變成現時體重有50多磅的巨B，而且性格活潑好動，一對「腰果眼」更是電死人！

為「毛孩」炮製健康零食

不過，最令Christy感頭痛的，就是囝囝Rafa每當見到人都會飛撲及有所動作，略為不雅，她每次都會大呼「Stop」，同時又拉又扯，令髮型都變得亂糟糟，她說：「佢得7個月大，醫生話要等多半年先適合做絕育手術。（會唔會令你好尷尬？）少少啦，不過佢一陣㗎咋，好快就會『謝』！」問到會否對Rafa偏心？她笑言在愛犬眼中，她是被欺負的慈母，至於男友則對牠相當嚴厲，所以Rafa很怕「爸爸」。

為了讓兩隻愛犬有最好的生活，Christy花了不少心思研究健康的寵物零食，又炮製純天然的花生醬餅乾、蔬菜、西蘭花冬甩、鴨肉串燒及雞肉薄餅等並推出市場，雖然並非大生意，但覺得「毛孩」的健康絕對是無價。