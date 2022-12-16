東方日報C1：佘詩曼身兼3職　開演技特訓班北上撐娘家

佘詩曼將帶領15位學員作演藝再培訓，今次她以「雙重身份」上陣，既是「無限經理人」又是導師，除了教學員演戲外，向來EQ超班的她更要為學員做心理輔導。她本來留港陪母過新年，但有見娘家無綫誠邀，向來重情重義的她即爽快答應！

藝人佘詩曼向來孝順，就算經常要到內地工作，一有時間都會留港陪伴母親，上月中她更大排筵席為「佘媽」慶祝70大壽。原本她計劃聖誕、新年留港陪媽咪，但因要為內地綜藝節目《無限超越班》錄影，故已飛返內地工作。其實阿佘鮮有參加內地綜藝節目，今次答應參與，主要因為此節目是由無綫、浙江衞視及優酷合辦，出名念舊又有義氣的阿佘，一心為撐娘家而爽快答應。

《無》將於明天首播，節目陣容相當強勁，藝人成龍是節目召集人、香港著名導演爾冬陞兼任監製及輔導員，影后惠英紅及吳鎮宇則擔當監製，而阿佘就身負重任，擔當「無限經理人」一職，既要與學生鬥戲，又要身兼導師及經理人，任務絕不簡單。據知節目亦曾邀無綫視帝黎耀祥助陣，但由於他檔期未能配合，故沒有參與，至於許紹雄為節目擔任行政人員，專門以輕鬆姿態為學生減壓。

薛凱琪演戲緊張

節目主題為「經典為始，於創新中超越」，日前節目官網發布學員李一桐、李治廷、薛凱琪、許魏洲及時代少年團成員劉耀文的宣傳片，見他們分別代入無綫經典劇《原振俠》、《射鵰英雄傳》及電影《英雄本色》角色，以廣東話唸出台詞，未正式演出已顯得非常緊張，不時抖大氣，阿佘這位經理人真的要好好輔導及教導他們！據知阿佘今次都要親身落場演繹，學員亦會挑戰高難度演出，頭炮作有阿佘多年前主演的無綫經典劇《金枝慾孽》、《宮心計》及《使徒行者》，還有吳鎮宇的《衝上雲霄》等。

為學員設計環節

現時身在內地拍攝的阿佘受訪時坦言：「今次好開心可以重溫好多香港經典作品，除咗經理人之外，我仲會做埋導師，會設計啲環節畀學員去發揮演技，自己亦會參與演出。」提到薛凱琪節目中慘被惠英紅狠批是40多歲的陶瓷娃娃、范世錡因遲到10分鐘遭爾冬陞及惠英紅怒罵，阿佘對此表示：「每個導師都有不同嘅風格，我又多咗個經理人身份，所以責任上都會偏向平衡番學員同其他導師嘅關係。」

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