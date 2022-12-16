「陽光少女」陳嘉慧疾惡如仇　拳拳到肉甚兇狠

陳嘉慧（Erica）於台慶劇《法證先鋒V》中，一改以往「陽光少女」形象，180度轉變飾演暗黑偏激社工，擅長打拳的她更是疾惡如仇，相當兇狠。在其中一條花絮宣傳片中，Erica拍攝打交場面除了起飛腳動作伶俐外，對著武師亦是拳拳到肉，相當犀利，Erica事後受訪時笑言拍攝時其實被多次嫌不夠力：「我每一下都係用盡吃奶嘅力去打佢哋，但佢哋依然話唔痛，係咁叫我畀啲力，我驚我會打死佢添呀，其實我真係畀咗好多力，但佢哋依然叫我畀力。」談到被指兇狠，Erica即撒嬌澄清謂：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇番片都覺得自己幾狼死吓。平時嘅我唔係咁架，我平時好溫柔、好陽光架！」Erica為了劇中打拳場口，更專誠學打拳，誠意可嘉。

至於在劇中一人分飾兩角的陳曉華（Hera），笑言今次拍劇感覺有趣，皆因角色性格截然不同，並謂角色髮型讓她更易入戲，Hera說：「個角色一個就粗魯啲衝動啲，另一個就好斯文嘅，我覺得造型方面幫咗我好多，只要一電完個頭我成個人嘅感覺即刻頑皮咗。」Hera又謂劇中最難忘的地方，是首度挑戰吊威吔戲。而在劇集花絮短片中，可見 Hera為了一場碌落山戲費盡工夫，單是一個簡單的翻身動作也要試位及拍攝多次，還要應付逃命奔跑戲；由於現場頗為大風，令她頓時「頭髮亂了」，畫面趣怪。