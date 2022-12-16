單車節周日啟航　運動攝影師親身教路　捕捉車手動感靚相

【特約報道】一眾單車好手引頸以待，由旅遊發展局主辦的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日(本周日)啟動。單車節除了是一眾車手享受運動樂以及沿路美景的大日子外，同時亦雲集攝影高手，以一幀幀絢麗奪目的相片，記錄車手過彎、衝刺及踩車英姿，進行另類比併。為香港體育盛事拍攝無數專業靚相的資深運動攝影師程詩詠(Brian Ching)，就親身教授攝影發燒友如何在不同光暗下，透過調節快門及光圈等技巧，捕捉車手動態，再配合活動路線兩旁的知名地標，拍攝集意境及華麗於一身的靚相。

今次兩個非競賽項目50公里及30公里組別 的起點及終點都在尖沙咀，Brian指若車手的朋友想親身到場為好友拍攝英姿，尖沙咀梳士巴利道一帶行人路及部分行人天橋，是最佳拍攝地點。攝影發燒友可以利用地標作為背景，如文化中心及對岸的國際金融中心，甚至可以從高位拍攝車友經過時的動態。

由於對上一次單車節已是4年前，沿途建築亦煥然一新，其中2019年開幕的戲曲中心，就成了今年活動路線途徑的新景點，他推薦拍攝該新地標，指出車手會沿天橋落斜，屆時就可捕捉車手經過戲曲中心的瞬間。

在介紹特別攝影技巧前，Brian特別提醒市民，無論拍攝車手英姿及活動盛況都好，都要時刻僅記注意安全，最基本的要求是不能衝出馬路，「好多時啲人愈影愈興奮就會愈行愈出，有啲人行咗出馬路。」他亦提醒用手機拍攝人士最好綁上手機繩，因一旦跌了手機在馬路活動路線上，就有可能會令車手跌倒，發生意外。

現時潮流興「背景濛一點」，Brian教路，50公里組別起步時尚未破曉，拍攝時可利用低ISO、大光圈，可以在暗光環境裏拍攝到高質素相片，利用「Pan鏡」(Panning，搖鏡)技巧營造速度感，令背影變濛，「我哋影相要講求意境，而唔係一味要求好Sharp(鮮明)。」

他舉例，當五十公里組別舉行時，就可以在1881附近，在單車隊經過梳士巴利道時，透過「Pan鏡」利用燈光「拉花」，塑造燈光軌迹，屆時相中的車手會成為焦點，相片極富意境。

至於日間光線充足之時，就可以將路邊的花圃作前景，將大樹及綠葉納入鏡頭，同樣以「Pan鏡」技巧將高速踩車的車手與靜止的景物造成對比 ，可以營造速度感，設定慢速快門，在前景及後景都加入一些事物，令相片看起來更加精彩。

而車手衝線或落力踩車時的面部表情，也值得攝影師用心捕捉。Brian就建議運用400mm以上長鏡直接拍攝他們的表情，壓縮感夠大，相片亦具足夠爆炸力，「捕捉到衝線嗰刻嘅表情，佢哋面容扭曲，表現得好用力，其實都係好有味道嘅相。」

近年手機拍攝質素愈來愈高，Brian就指，若想利用手機拍攝出專業相機的效果，可以選擇安裝一些可以調校光圈及快門的手機應用程式，因拍攝單車動態相片，調校快門極其重要。而在日間拍攝時，可以在手機鏡頭加裝減光鏡，可以模仿機拍攝時調慢快門的效果。

今屆單車節闊別4年，焦點是途經「三隧三橋」，良辰美景若能配合超然拍攝技巧，定能將盛事進一步昇華。Brian今屆亦再次協助主辦的旅發局拍攝多個單車項目，指非常期特拍攝50公里組別，因為自己過往未曾坐電單車拍攝50公里組別情況，今年終於成事，希望能夠在日出之時拍攝車隊經過大橋的一刻，若能捕捉到大橋、日出與車手，那幀相片定當震撼。

Brian又回憶上屆坐在電單車上，「拗腰」拍攝車手英姿時笑言「條腰好辛苦」，而最令他印象深刻的是競速賽事時，一班環法及環意大利單車賽的歐洲頂尖車手來港較技，這班車手在踩直路時的時速可達70公里，衝下斜時更超逾100公里，令他在拍攝時亦相當小心，生怕電單車的氣流會影響到車手作賽。雖然過程辛苦，但當看見自己的作品凸顯車手英姿，備受讚賞時，那種滿足感超級大。

除單車節外，滑浪風帆公開賽及海岸賽艇等大型體育盛事賽事，皆是Brian以相機涉獵的範疇。他形容運動與香港美景結合，是向全世界推廣香港的一個絕佳方法，全球亦沒有一個地方像香港那樣擁有如此多元化的運動比賽，「當喺外地見到自己影嘅相放到好大做宣傳嘅時候，除咗滿足感好大之外，我會形容香港係一個運動之都，呢個正正係我想講香港係一個好靚嘅地方！」