同你霎時衝動演唱會︱江欣燕延續經典　難忘跪拜梅艷芳

東網及《繽FUN星網》首個線上收費演唱會《同你霎時衝動》將於12月18日開播，網羅多位實力唱將獻聲，當中江欣燕、蘇姍及姜蓓莉會演繹已故巨星梅艷芳多首金曲。視梅艷芳為偶像的江欣燕自爆追星經歷，自言是首位在張國榮見證下公開跪拜偶像的歌迷！

東網又有新搞作，由東網及《繽FUN星網》製作兼主辦的首個線上收費演唱會《同你霎時衝動》將於12月18日晚上8時半首播。節目由環星娛樂及旺場協辦，雲集一眾唱得之人，包括江欣燕（欣欣）、蘇姍、姜蓓莉、何婉盈及莫鎮賢，聯同兩大歌王─「廟街歌王」尹光與「電視劇主題曲之王」葉振棠獻唱多首經典金曲，並由著名DJ顏聯武擔任主持，包保聽出耳油。

引起張國榮注意

欣欣、蘇姍及姜蓓莉會演繹已故天后梅艷芳的首本名曲《心債》、《胭脂扣》、《抱緊眼前人》及其參加新秀得獎作《風的季節》，原來3人跟梅艷芳各有淵源。擅長扮嘢的欣欣模仿梅姐出神入化，她直認是鐵粉，受偶像影響而入娛樂圈，更自爆有過一段爆笑追星經歷：「記得第一次見梅姐係我中學時去睇《勁歌金曲》季選，趁廣告時段我衝埋去搵佢簽名，點知畀條電線絆倒，我仆咗喺梅姐前面！哥哥（張國榮）同梅姐講：『有人拜你』，梅姐叫我起身先，又問我痛唔痛，最後仲同我簽名。」她笑言是首位跪拜梅姐的粉絲，續指為了見偶像一面，後來膽粗粗參加新秀比賽，因為當年新秀海選由梅姐與哥哥擔任評判，她說：「唱完之後我留低叫梅姐簽名，哥哥認得我，佢仲話：『之前拜你嗰個女仔』。」

蘇姍姜蓓莉同天后有淵源

至於蘇姍與梅艷芳的出道經歷相似，同樣早於4歲就展開唱歌生涯，其後參加公開比賽正式入行：「媽媽係唱歌出身，我細細個，佢就帶埋我同家姐一齊喺酒店、夜總會唱歌。講到最難忘係我經常要同家姐着同一款衫表演，但我係細，揀歌衫款式同顏色永遠都係家姐話事，我永遠冇話事權。」她表示雖然與梅姐從未合作，但對方做過座上客欣賞其演出，大讚對方親切又玩得。

而姜蓓莉跟梅艷芳同是第一屆新秀參賽者，對此感到自豪，雖然未有得獎，但獲得經驗及結識到一班好友已是最大收穫，她憶述：「我當年參賽係唱鄧麗君《你怎麼說》，仲着埋旗袍，我當年身材都唔錯㗎！」她表示與梅姐從未合作，但私下會一齊食飯聚會。

葉振棠日日挑戰張學友

葉振棠會獻唱首本名曲《大內群英》及《忘盡心中情》，兩首歌分別是麗的電視劇集《大內群英》及無綫劇集《蘇乞兒》主題曲，他分享兩首歌的小故事：「記得我錄《大內群英》嘅時候仲係夾緊Band，喺酒店唱英文歌，當時見到首歌嘅旋律好簡單，擔心唱起嚟會好老土，但經過編曲，首歌變到好有氣勢，所以一首歌要多方面配合。後來我由麗的轉咗去無綫，顧嘉煇話有套劇集主題曲要我唱，可以話係度身訂造，呢首歌就係《忘盡心中情》，我好夠運，到今時今日呢首歌去到世界各地都係最受歡迎，唔唱落唔到台！」現年78歲的棠哥唱歌仍然中氣十足，他認為要唱好歌全靠「曲不離口」：「我每日都會練兩個鐘頭歌，唔係淨係唱自己歌，咁唔會有進步，我會搵啲我覺得難唱嘅歌去挑戰，例如張學友嘅歌。」

12月18日20:30上架首播

12月19日12:00上架重溫

$58線上通行證（首播+限期內無限次重溫）

詳情及預售方法可登入以下連結: